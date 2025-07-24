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Спалах сарани на Херсонщині локалізовано

Андрій Муравський — 24 липня, 14:28
Спалах сарани на Херсонщині локалізовано
Держпродспоживслужба

Спалах сарани у Херсонській області вдалося локалізувати.

Про це повідомив директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Юнусов, пише "Вгору".

Особливий режим захисту рослин у регіоні ввели 23 червня, і вже на старті було оброблено 297 гектарів, з яких 27 – це посіви соняшнику, говориться у повідомленні.

За словами Юнусова, поширення сарани вдалося зупинити завдяки оперативному повідомленню одного з фермерів.

"Перший фермер вчасно подзвонив, сказав, що три дні намагався самотужки впоратися з сараною, але коли зрозумів, що не справляється – набрав мене. Наступного дня Держслужба виїхала на місце", – розповів чиновник.

Після обстеження разом із представниками Борозенської військової адміністрації визначили осередок шкідника, відібрали проби й підібрали засоби для боротьби.

Для ліквідації джерел поширення, зокрема бур’янів на невикористаних полях площею близько 30 тисяч гектарів, місцева влада виділила кошти з резервного фонду. Дрони обробили приблизно 150 гектарів. Свої поля фермери обробили самостійно.

"Ми бачимо, що ситуація контрольована. З фермером періодично спілкуємося, щоб розуміти, чи не з’являється нова сарана. Саме вчасно були здійснені всі заходи", – зазначив Юнусов.

За даними Держпродспоживслужби, зараз чисельність сарани на оброблених територіях у межах економічного порогу шкодочинності. Результати фітосанітарних обстежень показують, що на оброблених ділянках шкідника немає.

У регіоні триває фітосанітарний моніторинг. Розглядається можливість скасування особливого режиму захисту рослин.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Херсонської області було зафіксувано масове нашестя сарани, що завдало шкоди посівам соняшнику. Аграріїв із Херсонської, а також сусідніх Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей фахівці закликають обстежувати занедбані території, пасовища та узбіччя доріг.

Раніше вже повідомлялося про осередки масового розмноження сарани у Херсонській області. Масове розмноження небезпечного багатоїдного шкідника на території Борозенської сільської територіальної громади Бериславського району.

Також повідомлялося, що врожай соняшнику в Україні в 2025/26 МР може скоротитися до 13,6 млн тонн. Так, аналітики ASAP Agri переглянули прогноз через затяжну посуху – попередній прогноз був на рівні 14,1 млн тонн. Перегляд відображає зростаючі побоювання щодо екстремальних погодних умов, зокрема спекотної та сухої погоди під час цвітіння, яка стала основною причиною втрати врожайності.

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