Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Україні почалась сівба озимих: скільки засіяно пшениці, ячменю, жита та ріпаку

Альона Кириченко — 9 вересня, 11:35
В Україні почалась сівба озимих: скільки засіяно пшениці, ячменю, жита та ріпаку
Getty Images

Українські аграрії розпочали осінню посівну – засіяно 727,5 тис. га.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема, сівбу озимих зернових культур розпочали аграрії Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької і Чернігівської областей.

Сільгоспвиробники майже всіх регіонів сіють озимий ріпак, а аграрії Вінницької, Волинської, Полтавської та Тернопільської областей – вже завершили.

Зокрема, посіяно:

  • озимої пшениці – 39,9 тис. га;
  • озимого ячменю – 1,1 тис. га;
  • озимого жита – 1,2 тис. га;
  • озимого ріпаку – 685,3 тис. га.

Нагадаємо:

Торік озимі культури почали сіяти приблизно на тиждень раніше, ніж цьогоріч. Станом на 3 вересня 2024-го було засіяно 484,1 тис. га.

аграрії зернові

зернові

В Україні почалась сівба озимих: скільки засіяно пшениці, ячменю, жита та ріпаку
За 8 місяців залізницею перевезли майже 19 мільйонів тонн зернових
Новини 3 вересня: рекордна сума "Нацкешбеку", електрика щороку дорожчатиме на 10-20%

Останні новини