В Україні почалась сівба озимих: скільки засіяно пшениці, ячменю, жита та ріпаку

Українські аграрії розпочали осінню посівну – засіяно 727,5 тис. га.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема, сівбу озимих зернових культур розпочали аграрії Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької і Чернігівської областей.

Сільгоспвиробники майже всіх регіонів сіють озимий ріпак, а аграрії Вінницької, Волинської, Полтавської та Тернопільської областей – вже завершили.

Зокрема, посіяно:

озимої пшениці – 39,9 тис. га;

озимого ячменю – 1,1 тис. га;

озимого жита – 1,2 тис. га;

озимого ріпаку – 685,3 тис. га.

Нагадаємо:

Торік озимі культури почали сіяти приблизно на тиждень раніше, ніж цьогоріч. Станом на 3 вересня 2024-го було засіяно 484,1 тис. га.