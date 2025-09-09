В Україні почалась сівба озимих: скільки засіяно пшениці, ячменю, жита та ріпаку
Getty Images
Українські аграрії розпочали осінню посівну – засіяно 727,5 тис. га.
Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Зокрема, сівбу озимих зернових культур розпочали аграрії Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької і Чернігівської областей.
Сільгоспвиробники майже всіх регіонів сіють озимий ріпак, а аграрії Вінницької, Волинської, Полтавської та Тернопільської областей – вже завершили.
Зокрема, посіяно:
- озимої пшениці – 39,9 тис. га;
- озимого ячменю – 1,1 тис. га;
- озимого жита – 1,2 тис. га;
- озимого ріпаку – 685,3 тис. га.
Нагадаємо:
Торік озимі культури почали сіяти приблизно на тиждень раніше, ніж цьогоріч. Станом на 3 вересня 2024-го було засіяно 484,1 тис. га.