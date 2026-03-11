За 2 місяці експорт вівса з України скоротився у 50 разів: причини

З початку року експорт вівса з України скоротився на 98%: причини

У січні та лютому 2026 року Україна експортувала на 98% менше вівса, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє АПК-Інформ.

У січні 2026 року українські аграрії відвантажили 506 тонн вівса, а в лютому – лише 215.

Аналітики пов'язують скорочення обсягів із призупинкою закупівель з боку Туреччини та Індії, що були основними імпортерами українського вівса. Їхня частка у грудні 2025 року становила 90,3% та 4% від українського експорту.

Водночас ціни попиту на овес протягом 2026 року не змінилися – 8900-10500 грн/т СРТ-порт. Завдяки цьому виробники можуть утримувати зерно, очікуючи, коли основні покупці відновлять імпорт.

Раніше аналітики, такі як "УкрАгроКонсалт", писали, що перша половина сезону 2025/26 стала найуспішнішою для українського експорту вівса за останні 10 років: за першу половину сезону Україна сумарно відвантажила близько 40 тис. тонн вівса.

Нагадаємо:

У 2025 році Україна, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, експортувала агропродукції на суму 22,53 млрд дол, що на 8,8% менше за результат попереднього року.

У 2025 році Туреччина стала найбільшим імпортером української кукурудзи, забезпечивши третину загального обсягу поставок.