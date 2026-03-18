Аграрії просять уряд тимчасово скасувати мита на імпорт добрив

Аграрна асоціація звернулася до уряду та Верховної Ради з проханням підтримати українських аграріїв в період сівби, яка подорожчала через військові дії на Близькому Сході.

Про це йдеться у заяві асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

УКАБ звертається до віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби та представників профільних комітетів ВР з проханням врегулювати ситуацію на ринку добрив.

УКАБ пропонує владі розглянути можливість скасування мита на імпорт азотних добрив до кінця 2026 року. Це дозволить втримати ціни, а подекуди знизити їх до 25-35 доларів на тонні продукції, що допоможе аграріям накопичити резерви.

"Аграрії відчувають суттєвий вплив від ускладнень в постачанні азотних добрив, що мають спеціальні вимоги до транспортування, а також від підвищення цін на дизельне пальне через поступове зростання акцизу", – говориться у повідомленні.

Військові дії на Близькому Сході значно погіршили ситуацію, адже вплинули на енергетичний сектор та вартість газу – основної сировини для синтезу азотних добрив.

Внаслідок цього витрати на добрива зросли в середньому на 27-29% в залежності від культури в порівнянні з 2025 роком: аміачна селітра +37%, карбамід +43%, КАС-32 +54%.

Водночас проблема з логістикою та скорочення вітчизняного виробництва аміачної селітри з 1,99 млн т у 2024-2025 роках до 1,016 млн т в сезоні 2025-2026 років через атаки ворога на інфраструктуру та відключення електроенергії призвели до нестачі аміачної селітри для весняної посівної кампанії до 190 тис. т станом на початок березня 2026 року.

Стрімкий ріст ціни на пальне за останній місяць більш ніж на 22% також має вплив на збільшення собівартості агровиробництва та на логістику, зазначає асоціація.

Сукупність цих факторів призводить до подорожчання весняної посівної кампанії до 10%, підрахували у асоціації.

"Ріст собівартості та неможливість забезпечити внесення достатньої кількості добрив неминуче призведуть до зміни структури посівів і зменшення посівних площ, що може призвести до втрати 15-20% валового врожаю зернових та олійних культур", – говориться у повідомленні.

УКАБ стверджує, що для економіки держави така ситуація матиме серйозні наслідки. При падінні обсягів валового збору врожаю на 20%, внутрішні надходження ПДВ можуть скоротитися на 15-18 млрд грн, а валютні надходження можуть зменшитись на 4-5 млрд доларів експортної виручки.

Прогнозоване зменшення імпорту добрив на 25% потягне за собою втрату до 75 млн доларів США від несплати ПДВ.

"Для агровиробників та переробних підприємств падіння врожаю означає ріст собівартості одиниці продукції. Це може призвести до падіння чистого прибутку на 30-40%", – говориться у повідомленні.

За консервативними оцінками, сукупні втрати бюджету можуть скласти від 35 до 45 млрд грн протягом маркетингового року.

УКАБ пропонує передбачити можливість встановлення спеціальних знижених ставок акцизного податку на дизельне пальне для сільськогосподарської техніки, яка працює в полях і не користується дорогами загального користування.

Крім цього, УКАБ закликає дозволити ввезення вапняково-аміачної селітри торговельними судами до територіальних вод і портів України, що полегшило б ситуацію із забезпеченням групою азотних добрив.

"Стабільна посівна кампанія та належне внесення добрив можуть збільшити врожайність на 5-7%, що принесе державі додатково 1,5-2 млрд доларів валютної виручки та зробить українське продовольство більш конкурентоспроможним на світових ринках", – говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через війну на Близькому Сході витрати українських аграріїв на пальне та добрива зростають, але вони заздалегідь зробили запаси пального та добрив.

Раніше повідомлялося, що на тлі різкого стрибка цін на бункерне пальне у Чорному морі зросли ставки фрахту, що впливає на українських експортерів.

Логістичні складнощі в Ормузькій протоці вплинули на ціну аміаку, сировини для виробництва азотних добрив, тож, імпортні добрива в Україні суттєво подорожчали.

Раніше повідомлялося, що конфлікт на Близькому Сході впливає на експорт української кукурудзи, а також на вартість імпортованих добрив для аграріїв. ринок Зокрема, ціни на карбамід зросли приблизно на 10$/т лише за короткий період — до близько 505$/т FOB для березневих поставок.

Більшість агрокомпаній в Україні наразі мають запас пального приблизно на місяць роботи, що дозволяє пройти активну фазу весняних польових робіт без серйозних перебоїв.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".