Через блекаути Україна скоротила заморожування ягід

Рекордні ціни на вишню минулого сезону та перебої з електроенергією вплинули на обсяги замороженої продукції підприємствами України і призвело до втрати додаткової вартості – ягоду викуповували і заморожували сусідні країни.

Про це пише AgroTimes.

Минулого сезону в Україні зафіксували рекордні ціни на вишню, що ускладнило формування значних обсягів замороженої продукції, а блекаути підвищують витрати компаній, адже заморожування потребує стабільного холодового ланцюга.

Як зазначила експертка плодоовочевого ринку АПК-Інформ Ксенія Гусєва, у середині літа роздрібні ціни на вишню сягали 60–70 грн/кг, а до завершення сезону піднялися до 110–130 грн/кг.

За її словами, ймовірно, це був найвищий рівень за останнє десятиліття.

Причиною такого стрибка став різкий провал урожайності, місцями до 90%, а також зростання собівартості виробництва. Це вплинуло і на сегмент заморожування ягід, пояснила Гусєва журналу "Садівництво по-українськи".

"Додатковий чинник ризику — перебої з електроенергією. Заморожування потребує стабільного холодового ланцюга, а блекаути підвищують витрати й втрати", — зазначила вона.

У результаті частину української вишні та малини викуповували сусідні країни, передусім Польща, де ягоду вже заморожували на місцевих потужностях. Це означало втрату частини доданої вартості для українського ринку, говориться у публікації.

Раніше повідомлялося, що з початком повномасштабного вторгнення українські аграрії втратили галузь переробки томатів і її поки не почали відновлювати. Виробництво томатної пасти та кетчупів знаходилося переважно на півдні Україні. Сьогодні вони знищені, або окуповані.

Також повідомлялося, що загальний дефіцит приміщень для зберігання овочів в Україні складає понад 1,1 мільйон тонн. Через війну втрачено понад 281 тисячу тонн одночасного зберігання. Сьогодні 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача – просто через відсутність належних умов зберігання.

