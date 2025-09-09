Новини 9 вересня: український уряд пропонує МВФ нову програму співпраці, Лукашенко роздарює картоплю

Про що сьогодні всі говорили

Про допомогу МВФ. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років

Про оренду житла. Найдорожчим регіоном для оренди житла в Україні залишається Київ з вартістю 19 тис. грн за однокімнатну квартиру. За місяць оренда подорожчала на 4%, а протягом останнього року збільшення склало 5%.

Про корупцію. Опитування показало, що минулого року 30% громадян України стикалися із корупційними проявами, 23% із них погодилися на запропоновані корупційні схеми.

Про гральний бізнес. Держбюджет України в 2024 році через схеми в гральному бізнесі втратив 20,1 млрд грн податками, а цього року – 10,2 млрд.

Про аудит НКЦПФР. "КПМГ-Україна" завершила перевірку керівництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо відповідності вимогам законодавства та внутрішніх документів.

Про посівну. Українські аграрії розпочали осінню посівну – засіяно 727,5 тис. га.

Про електронну комерцію. Після кількох місяців потрясінь через митні зміни Дональда Трампа, e-commerce платформа Temu повертається на ринок США з глибокими знижками.

Про Лукашенко. Очільник Білорусі Олександр Лукашенко на саміті у Китаї подарував лідерам країн-членів Шанхайської організації співробітництва білоруську картоплю та ріпакову олію.

Про шпигунство. Німецькі спеціальні сили обшукали вантажне судно в Кільському шлюзі – преса пише, що раніше з нього був запущений розвідувальний дрон.

Про проблеми росіян. Аграрії півдня Росії скаржаться, що витрати на посівний матеріал, паливно-мастильні матеріали та добрива зросли на 15-20%, а якість нової техніки "не відповідає стандартам, які були навіть 3-5 років тому".





