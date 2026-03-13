Новини 13 березня: остаточна перемога "Нафтогазу" над "Газпромом" та досудові вимоги клієнтки monobank Гороховському

Про що сьогодні говорили

Про суд проти"Газпрому". Група "Нафтогаз" остаточно виграла суд проти російського "Газпрому" на суму понад $1,4 млрд.

Про світло. У Сумській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях внаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру на ранок 13 березня зафіксували нові знеструмлення.

Про "Нацкешбек". Кабінет міністрів України виділив 2,1 млрд грн на програму "Національний кешбек" за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Про бензин. Кабінет Міністрів не планує знижувати ані ПДВ, ані акциз на пальне, щоб вплинути на роздрібні ціни на АЗС.

Про monobank. Після оприлюднення співзасновником monobank Олегом Гороховським фото Карини Кольб, зробленого під час відеоверифікації, до нього та АТ "Універсал Банк" спрямують досудові вимоги щодо врегулювання спору про захист прав дівчини.

Про Іванющенко. Журналісти з'ясували, що екснардеп Юрій Іванющенко, один із найближчих до президента-втікача Віктора Януковича бізнесменів, літає з Росії у Дубай, де його син Арсен володіє нерухомістю.

Про Фірташа. Вищий земельний суд Відня відмовився приймати апеляцію на рішення про відмову в екстрадиції олігарха Фірташа до США, остаточно закривши 12-річну судову справу через пропуск терміну.

Про "Київстар". Скоригований чистий прибуток найбільшого мобільного оператора України "Київстар" за 2025 фінансовий рік склав 289 млн доларів, а прибуток на акцію – 1,32 долара.

Про Росію. Уповноважений президента Володимира Зеленського з санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що Україна хотіла б, аби США не послаблювали санкції проти російської нафти, але застеріг від переоцінки рішення Вашингтона.

Goodbye, Дубай? Як війна в Ірані змінила статус "раю для багатіїв"

Війна США та Ізраїлю з Іраном поширилася на весь Близький Схід, а кінця їй, попри заяви Трампа, поки не видно. Серед можливих наслідків – удар по репутації Дубая як "надійної гавані" в неспокійному регіоні. Що вже втрачає Дубай?