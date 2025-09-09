Уряд звернувся до МВФ по нову програму допомоги

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Свириденко передала лист під час зустрічі із представниками МВФ на чолі з Гевіном Греєм у вівторок 9 вересня.

"Україна пройшла рекордні вісім переглядів за чинною програмою. Я вдячна МВФ за підтримку всі ці роки повномасштабного вторгнення.

Однак бойові дії тривають, і проєкт держбюджету-2026 сформований із розрахунком, що війна далека від завершення", — зазначила Юлія Свириденко.

Уряд та МВФ також обговорили пріоритети проєкту держбюджету-2026.

