Україна може не отримати гроші МВФ, бо Рада не збільшує податки

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Український парламент має до кінця березня ухвалити низку законодавчих змін, які передбачають підвищення податків для бізнесу та домогосподарств у межах нової чотирирічної кредитної програми, схваленої минулого місяця.

Однак депутати поки що не винесли на розгляд кілька змін, яких вимагає МВФ, демонструючи непокору президентові Володимиру Зеленському, що потенційно може паралізувати роботу парламенту.

Ці заходи є вкрай непопулярними серед населення на п'ятому році війни, але їх потрібно ухвалити, щоб розблокувати решту фінансування. Київ уже отримав 1,5 млрд доларів у межах нової програми.

"Можу сказати, що я стурбована", — сказала в понеділок Bloomberg постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

За словами людини, обізнаної з цим питанням, місія МВФ на чолі з керівником Гевіном Греєм планує розпочати зустрічі з українськими депутатами з 18 березня.

Нова напруга виникла в той момент, коли Україна ризикує залишитися без грошей уже за кілька місяців після того, як Угорщина та Словаччина заблокували кредитний пакет Європейського Союзу на понад 90 млрд євро, або 104 млрд доларів, у суперечці щодо поставок нафти.

У найгіршому сценарії — якщо ці кошти не надійдуть — Національний банк може бути змушений напряму кредитувати Міністерство фінансів, щоб допомогти закрити дефіцит, як це було в перший рік повномасштабного вторгнення, сказав минулого тижня Bloomberg в інтерв'ю голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо:

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №14025 про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.