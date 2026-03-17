МВФ бачить три головні проблеми України, окрім війни

Віктор Волокіта — 17 березня, 14:31
Енергетична проблема, відсутність робочої сили та побудова інституцій – це три великі проблеми, які окрім війни, бачить перед Україною Міжнародний валютний фонд.

Про це заявив заступник виконавчого директора від України у Фонді Владислав Рашкован, передає "Інтерфакс-Україна".

"Демографія плюс інвестиції в людський капітал — це є поруч з енергією нашими найбільшими проблемами, але також і з інституціями", – сказав він у подкасті "Що з економікою?" Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо.

За словами Рашкована, у України недостатньо енергетичних потужностей: навіть якщо війна завершується, для зростання їх треба більше.

Щодо робочої сили, то експерт згадав про як мінімум 5-6 млн людей, які виїхали або знаходяться на окупованих територіях, тож їх повернути — це велика частина теми економічної політики країни.

За його словами, народжуваність в Україні і до війни була проблемою, а зараз вона менше одиниці на жінку, тоді як є великий світ країн, що розвиваються, де значно більша народжуваність, що створюють дисбаланси, які також у майбутньому призведуть до проблем.

"Клімат разом із цими демографічними перекосами точно призведуть до міграції. А ми знаємо, як міграція впливає на політику", – пояснив представник Україні у Фонді.

Він зауважив, що саме тому в новій програмі розширеного фінансування EFF багато про трудові ресурси та демографію, яка є великою проблемою.

"Третя проблема - це побудова інституцій. Тому що будь-яка післявоєнна реконструкція вимагатиме інвестицій. А інвестиції будуть йти туди, де будуть інституції", – зазначив Рашкован.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.

