Лукашенко на саміті у Китаї роздарював мішечки з картоплею

Очільник Білорусі Олександр Лукашенко передав лідерам країн-членів Шанхайської організації співробітництва подарунки: картоплю та ріпакову олію.

Про це з посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА пише hromadske.ua.

"Ще до того, як вирушити на саміт ШОС у Китай, Лукашенко обіцяв взяти із собою кілька мішків картоплі, вирощеної в його підсобному господарстві, у подарунок закордонним лідерам", – говориться у публікації.

Для цього підготували спеціальні лляні мішечки, у які поскладали картоплю сортів "Першацвіт" та "Бриз". Серед подарунків була й "найкорисніша ріпакова олія" – так про неї казали в телеефірі.

Серед присутніх на саміті ШОС були лідер Китаю Сі Цзіньпін, російський лідер Володимир Путін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Раніше білоруське видання "Дзеркало" зазначало, що останніми місяцями білоруси з різних регіонів скаржилися на дефіцит та якість картоплі, додає hromadske.ua. Виробники зазначали, що відвантажувати овочі та фрукти у фонди за ціною, яку пропонує держава, їм просто невигідно, а тому вони продають товар дорожче на ринках або відправляють на експорт.

"Сам Лукашенко пояснював, що виробники орієнтувалися на російський ринок, бо там у кілька разів вищі ціни. Потім він також казав, що дефіцит виник через внутрішньополітичні причини", – говориться у публікації.





Нагадаємо:

Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі вперше застосувало антимонопольні норми при розгляді порушень торгового законодавства – щодо реалізації картоплі.

На зовнішніх ринках ціни були в 2,5–3 рази вищими, ніж на внутрішньому. При цьому з фермерів ніхто не знімав обов'язок відвантажувати продукцію за укладеними договорами з торговими організаціями зі стабілізаційних фондів. "Виробники почали балуватися зі схемами, ставлячи на перше місце економічний інтерес при її реалізації", – заявили у МАРТ.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі штрафуватимуть магазини, де в наявності не виявиться картоплі. На Національному інтернет-порталі опубліковано закон, який вводить покарання за відсутність картоплі. 12 липня 2025 року його підписав Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році росія та білорусь стикаються з серйозними проблемами на ринку картоплі, яка є основним продуктом харчування для місцевих споживачів.

Ціни досягли рекордних рівнів і продовжують зростати. Обидва диктатори стурбовані, оскільки картопля традиційно була одним із найдешевших джерел калорій для місцевих споживачів, особливо для бідних верств населення

Раніше повідомлялося, що обмеження, які Лукашенко запровадив у жовтні 2022 року, мали стримати інфляцію і зробити продукти доступнішими. Але результат був протилежний: фермери втратили мотивацію вирощувати картоплю, бо це стало нерентабельно.