Аграрії півдня Росії, на який припадає значна частина збору озимих зернових в країні, вже вдруге працює в умовах посухи, а витрати на посівний матеріал, паливно-мастильні матеріали та добрива зросли на 15-20%.

Про це повідомляє російське інформагентство "Интерфакс".

"Витрати на зимову посівну кампанію у 2025 році зросли на всіх основних напрямках у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Вартість паливно-мастильних матеріалів (ПММ) зросла на 10-15%, ціни на добрива - в залежності від виду, зросли на 20%", – розповіли інформагентству у агрохолдингу "Степ" (Краснодарський край).

"На 13-13% зросла вартість насіння, на утримання вітчизняної техніки, тобто комплектуючих до неї, та трудовитрати. В середньому загальне зростання собівартості посівної можна оцінити на рівні не менше 15%", – зазначають аграрії.

"Тривожать ціни на ПММ – фізичних обсягів дизельного пального не вистачає, а те, що є в наявності – розпродають за спекулятивними цінами", – зазначили у агрокомплексі "Лабінський" (Краснодарський край).

У ІП Гусейнов (Ростовська область) повідомили, що подорожчало не лише паливо, але й запчастини на сільгосптехніку – ціни на них зросли в 2-3 рази. "Закупили нову техніку – посівний комплекс, комбайни. Якість нової техніки не відповідає стандартам, які були навіть 3-5 років тому. Все йде на здешевлення витрат на цю техніку, а ціна на неї не знижується, навпаки, техніка стає дорожчою. Субсидії також урізають", – пожалілися там.

У Міністерстві сільського господарства та продовольства Дагестану також кажуть про зростання вартості пального, пише інформагентство. Тож, внаслідок підвищення цін на пальне, оплати на залучені трудові ресурси та інші витрати очікується збільшення витрат на 15-20% на проведення осінньої посівної кампанії, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Окупаційна влада рф перетворила вкрадене українське зерно на глобальний бізнес і нині його закуповують 70 країн світу, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран. З Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до рф вивезли близько 2,5 млн т пшениці нового врожаю.

Раніше повідомлялося, що Росія відновила поставки зерна до Сирії, у тому числі краденого українського збіжжя. Вона була основним постачальником зерна до повалення режиму Асада, але з грудня 2024 р. значною мірою призупинила постачання через затримки з оплатою та невизначеність щодо нового уряду.

Кремль планує збільшити відсоток вкраденого зерна з окупованих областей України від загального врожаю РФ, адже в самій Росії цього року через посуху, санкції, обмежений доступ до техніки зберуть "компактний урожай", а продаж зернових у червні вже зменшився на 34,5%.

Раніше повідомлялося, що Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням накласти санкції на бангладешські компанії, які імпортують пшеницю з окупованих Росією українських територій. Бангладеш не зміг зупинити цю торгівлю після того, як Україна офіційно повідомила, що це зерно крадене і надала докази.

Раніше повідомлялося, що Росія постачає, ймовірно, викрадене в України зерно хуситам, які контролюють більшу частину Ємену. Такий висновок на основі вивчення даних про переміщення судна, що транспортувало зерно, зробили розслідувачі Bellingcat і Lloyd's List.