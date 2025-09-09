Німецький спецназ обшукав вантажне судно через підозру у шпигуванні

Німецькі спеціальні сили обшукали вантажне судно в Кільському шлюзі: раніше з нього був запущений розвідувальний дрон.

Про це пише Der Spiegel.

Спеціальні сили в неділю обшукали вантажне судно "Scanlark" через підозри в агентурній діяльності. Операцію спільно провели підрозділи поліції землі Шлезвіг-Гольштейн та Нижньої Саксонії, говориться у повідомленні.

До того, як судно прибуло до гавані Кіля, з цього судна був запущений безпілотник, який пролетів над військовим кораблем, щоб вести спостереження та зробити фотографії, пише Der Spiegel.

Під час операції екіпажу судна не дозволялось покидати його, а водолази оглянули корпус під водою.

За даними німецьких ЗМІ, судно експлуатується естонською компанією Vista Shipping Agency. Воно зареєстроване у Сент-Вінсенті і Гренадині. З 2009 року судно регулярно проходить через Північний і Балтійський канали. Перед прибуттям до Кіля судно зайшло до Роттердама, прямуючи до Фінляндії.

Наразі подробиці обшуку не повідомляються. Німецька влада підкреслила, що такі дії щодо підозрілого вантажного судна "є потужним знаком і підкреслює спроможність правової держави".

Нагадаємо:

Найбільший порт Європи, Роттердам, готується до потенційного конфлікту з Росією, резервуючи місця для суден з військовими вантажами і плануючи, куди перенаправляти вантажі, якщо почнеться війна.

Тим часом Данія почала використовувати на Балтійському морі морські дрони, які на тлі зростаючої загрози гібридних атак з боку Росії, допоможуть захистити підводну інфраструктуру та спостерігати за судами.

Росія також почала відправляти військові кораблі для супроводу танкерів тіньового флоту у Фінській затоці. У ВМС Фінляндії підтвердили збільшення військового руху в регіоні.

Раніше повідомлялося, що Росія застосувала військовий корабель для супроводу підсанкційних танкерів через пролив Ла-Манш. Два підсанкційні танкери і російський військовий корабель синхронно увійшли до Ла-Маншу, прямуючи до російських портів для завантаження нафти.

А французькі Військово-морські сили (ВМС) уперше направили в Балтійське море 101-метрове розвідувальне судно Dupuy de Lome, яке перехоплюватиме радіосигнали, пов'язані з діяльністю Росії.