Поглинання між нафтовими компаніями другий рік поспіль були незначними

Угоди на міжнародному ринку нафтогазової галузі в 2025 році другий рік поспіль залишалися незначними, загальна сума яких склала лише 18 мільярдів доларів.

Про це повідомила в середу аналітична компанія Enverus, передає Reuters.

Зменшення кількості високоякісних ресурсів та зниження цін на нафту обмежили вартість злиттів і поглинань до рівня, значно нижчого за історичний середній показник у 60 млрд доларів, йдеться у звіті компанії.

"Великі компанії значно відступили від ринку злиттів і поглинань і зосередилися на органічному розширенні. Незалежні та приватні покупці вступили в гру, щоб придбати зрілі активи та менші частки, від яких ці компанії позбавляються", — зазначив Ендрю Діттмар, головний аналітик Enverus.

Половина оголошеної вартості міжнародних угод припадає на Латинську Америку, де лідирують консолідація сланцевого родовища Вака Муерта в Аргентині та репозиціонування портфеля в Бразилії.

Аргентина продемонструвала найактивніший рік злиття і поглинань з 2014 року, оскільки регіональні фахівці розширилися після виходу міжнародних нафтових компаній.

У квітні Vista Energy придбала Petronas Argentina за близько 1,45 млрд доларів.

Enverus очікує, що міжнародні злиття та поглинання в секторі видобутку залишатимуться на низькому рівні, якщо на ринок не надійдуть додаткові ресурси на стадії розробки.

Водночас підвищення цін на нафту внаслідок геополітичних подій може поліпшити короткостроковий грошовий потік для фінансування злиттів та поглинань.

"Якщо вищі ціни виявляться стійкими, це спричинить відновлення інтересу до розширення глобальних поставок, відкриття нових проектів розвитку та збільшення попиту з боку покупців", – зазначив Діттмар.

Нагадаємо:

Ціни на нафту у вівторок ввечері обвалилися більш ніж на 10 доларів за барель після того, як напередодні підскочили майже до чотирирічного максимуму.