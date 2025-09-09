Держбюджет недоотримав понад 30 мільярдів за 2 роки через схеми в гральному бізнесі – Гетманцев
Державний бюджет України в 2024 році через схеми в гральному бізнесі втратив 20,1 млрд грн податками, цього року – 10,2 млрд.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він зазначив, що Native Apps при 7% від загального доходу по галузі виплачує 42% від всіх виграшів. Натомість найбільший оператор FavBet (36,2% ринку), за його даними, виплачує 0,03% від всіх виграшів.
"Схема працює так: хлопці оприбутковують на рахунок всі ставки через ПРРО, виплачують виграші, а потім, коли податкова донараховує податок, йдуть до суду (найсправедливіший суд у світі), на підставі того, що ДПС не може довести, що виплачувались саме виграші, а не повернення депозиту (хоча ця операція також не звільняється), і суд скасовує рішення ДПС про донарахування", – пояснив Гетманцев.
А податкова не може це довести без системи онлайн-моніторингу, запуск якої, за його словами, блокує Мінцифри та Плейсіті.
"А ми з вами маємо погодитись з тим, що 95%+ виграшів - це не виграші, а повернення депозитів", – підкреслив Гетманцев.
Нагадаємо:
На початку вересня українське державне агентство з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity оголосило тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор і почало приймати пропозиції.