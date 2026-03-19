Новини 19 березня: Жеваго у Парижі вручили підозру, Іран спричинив "газовий апокаліпсис"

Про що сьогодні говорили

Про газову кризу. Іран завдав удару балістичною ракетою по найбільшому у світі заводу зі скраплення природного газу в Катарі. Європейські ціни на природний газ різко зросли. У галузі говорять про загрозу газової кризи "апокаліптичного масштабу".

Про Жеваго. У Франції вручено підозру екснардепу – бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго у справі про виведення понад півмільярда гривень.

Про компенсації. Кабмін збільшив з 10 до 30 млн грн компенсацію за пошкоджене майно у прифронтових регіонах, для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується з одного до трьох мільйонів гривень.

Про облікову ставку. Національний банк України ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.

Про пошту. Про "Нова пошта" планує вийти на ринки Канади та КНР до кінця 2026 року, а до кінця 2028 року зайти на 16 нових європейських ринків, подвоївши свою присутність на континенті.

Про Росію. Росія планує надавати мобільні вогневі групи або конвої з військових кораблів торговим суднам, щоб захистити їх від держав Заходу.

Про кібератаки. Дослідники кіберзагроз виявили, що група ймовірно російських хакерів зламала кілька українських сайтів, зокрема щонайменше один державний ресурс у домені .gov.ua.

Ексклюзиви ЕП

На земельному фронті без змін: сівба 2026 року проходить без втрат

Поки мешканці одних країн з острахом чекають початку третьої світової війни, українські фермери приступають до весняних польових робіт. За чотири роки великої війни вони адаптувалися до роботи навіть у прифронтових зонах і на замінованих полях.