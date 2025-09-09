Вартість оренди житла зросла в багатьох регіонах України

В Україні найдорожчим регіоном для оренди житла залишається Київ з вартістю 19 тис. грн за однокімнатну квартиру. За місяць оренда подорожчала на 4%, а протягом останнього року збільшення склало 5%.

Про це йдеться в дослідженні від DIM.RIA.

Зокрема, найдорожча оренда в Печерському районі — 25,2 тис. грн, найдешевша у Деснянському — 12,7 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Ціни зросли і в інших регіонах, найактивніше — у Кіровоградській (на 56%, до 4 693 грн), Івано-Франківській (на 16%, до 14 391 грн), Полтавській (на 10%, до 14 713 грн) та Чернігівській (на 10%, до 10 833 грн) областях, зазначають аналітики.

За їхніми даними, інтерес до оренди наприкінці літа відчутно зріс у більшості регіонів, особливо у Волинській та Львівській областях. Виняток — Закарпаття, де зафіксовано невелике зниження попиту.

Експерти зазначають, що у серпні ринок оренди демонструє значні відмінності між різними регіонами. Найбільше нових оголошень з'явилось у Закарпатській (+47%) області. А от у Кіровоградській області кількість пропозицій у серпні зменшилась на 58% у порівнянні з липнем.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у серпні для Києва становить 1:10, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Миколаївській (1:73) та Чернівецькій (1:72) областях.

Нагадаємо:

За підсумками червня в Україні зріс попит на оренду житла та зменшився інтерес до купівлі новобудов.