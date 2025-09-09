Кожен третій українець особисто зіштовхувався з вимогами хабарів – дослідження

Протягом минулого року 30% громадян України стикалися із корупційними проявами, 23% із них погодилися на запропоновані корупційні схеми, тоді як 68% відмовилися.

Такі результати соціологічного дослідження, яке провела дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine, повідомляє TI Ukraine.

"Опитування вказало на актуальність проблеми корупції, адже переважна більшість українців вважає корупцію масовим явищем — про це повідомили 87% опитаних", – зазначає громадська організація.

"Хоча таку думку поділяють усі вікові групи, люди старші за 65 років оцінюють її рівень найбільш критично — 90% опитаних. Натомість молодь до 24 років висловлює дещо стриманіші оцінки — у цій віковій категорії на розповсюдженість вказують 81% респондентів", – додає TI Ukraine.

"Наше дослідження показало, що якщо зараз з подвійним зусиллям не впроваджувати системні зміни, не робити кроки, які реально показали б рух країни у бік безкорупційності, то майбутнього в цієї політичної влади немає", — коментує результати дослідження Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine.





Нагадаємо:

Корупцію в процесах відбудови дуже або скоріше розповсюдженою вважають 65% опитаних дослідницькою агенцією Info Sapiens українців, показало соціологічне дослідження, виконане на замовлення Transparency International Ukraine.

Раніше повідомлялося, що НАЗК виявило тенденцію збільшення випадків декларування авто за заниженою ціною. Журналісти видання NGL.media виявили у деклараціях чиновників, правоохоронців, мерів і народних депутатів сотні випадків заниження вартості придбаних автомобілів.

За результатами моніторингу способу життя чиновників за сім місяців 2025 року винесено 17 судових рішень про цивільну конфіскацію активів на 30 млн грн.