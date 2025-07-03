Тіньовий танкерний флот Росії збільшився втричі з 2022 року – дослідження

Кількість так званого "тіньового флоту" Росії нзросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до 300-600 на початку 2025 року, залежно від методу підрахунку.

Про це йдеться у дослідженні Dryad Global, пише Safety4sea.com.

Згідно з дослілженням, приблизно 40 відсотків цих танкерів надійшли від продавців з ЄС, власників розвантажувальних суден, що перебувають на межі або поза межами середнього терміну експлуатації.

Типовий російський танкер тіньового флоту має вік 20-25 років, що значно перевищує середній світовий показник для нафтових танкерів, який становить 13 років.

"Вік – це прихована небезпека. Через постійну зміну прапорів, назв і підставних компаній багато танкерів тіньового флоту пред'являють свіжі документи, приховуючи при цьому рік побудови і дані про технічне обслуговування", – говориться у публікації.

Аналітики Dryad Global кажуть, що якщо контрагент не проведе глибокий пошук по історії судна (зіставлення з кожним попереднім номером ІМО), судно може виглядати справним, хоча насправді його сталі – два з гаком десятиліття, а класифікація могла втратити чинність.

З січня по травень 2025 року США, ЄС та Велика Британія запровадили скоординовані санкції проти тіньового флоту Росії, включивши до чорного списку близько 270 окремих танкерів, пов'язаних з російською нафтою. Репресії почалися 10 січня, коли Міністерство фінансів США додало до списку 183 танкери і наклало санкції на "Газпром нафту" і "Сургутнафтогаз", вилучивши з основної торгівлі 17 мільйонів дециметрових тоннажів (DWT).

Пакети санкцій ЄС 16-го та 17-го років (у лютому та травні) додали 74 та 189 танкерів відповідно, запровадили відповідальність за сприяння небезпечним або незастрахованим танкерам та розширили чорний список ЄС до 153 суден. У березні до нього приєдналася Велика Британія, додавши ще 29 суден.

Загальні західні санкції тепер охоплюють близько 270 танкерів дедвейтом майже 25 мільйонів тонн, що втричі більше, ніж у січні, зазначено у дослідженні.

Судновласники здійснюють маніпуляції з системою АІС. Екіпажі можуть змінювати тип судна з "нафтового танкера" на менш регульовану категорію або повністю вимикати транспондер під час проходження чутливих місцьі вмикати його лише після виходу з моря. У деяких випадках судна передають неправдиві статичні координати.

Часті зміни назви та прапора судна також є поширеним явищем, говориться у дослідженні. Танкер може перейти з російського реєстру на ліберійський протягом декількох днів, часто змінюючи ідентифікатори під час перебування в порту. Ці зміни швидко відображаються в цифрових сертифікатах, які зазвичай приймаються владою держави порту.

Dryad Global зазначає, що протягом року одне судно може переходити від однієї компанії до іншої, часто зареєстрованої в таких юрисдикціях, як Сейшельські острови або Маршаллові острови. І при цьому особу бенефіціарного власника приховують за номінальними директорами.

"Приховування вантажу є останнім етапом. Під час офшорних транзакцій поблизу Ломе, Сеути чи Кандли російська, іранська та венесуельська нафта часто змішується у змішані вантажі, які маркуються як мазут. Це ускладнює відстеження походження і перешкоджає дотриманню санкцій і цінових обмежень", – говориться у публікації.

Оскільки ці тактики часто поєднуються, регуляторні органи все частіше розглядають будь-яке судно з ідентифікаторами, що швидко змінюються, як судно з високим ступенем ризику. Правозастосування перейшло від індивідуальних перевірок до ширших чорних списків суден, заснованих на поведінкових моделях, зазначає Dryad Global.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Німеччина ввела додаткові заходи для протидії так званому "тіньовому флоту" Росії в Балтійському морі. З 1 липня німецька влада почала вимагати від танкерів, що проходять, надати інформацію про страхове покриття на випадок шкоди від забруднення нафтою.

Також повідомлялося, що уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з так званим "тіньовим флотом" Росії. Це перший випадок, коли Австралія запровадила санкції проти російського флоту.

Також повідомлялося, що Панама прийняла рішення скасувати реєстрацію 128 суден, пов'язаних з Росією, після того, як вони потрапили під санкції США, їхніх союзників та ООН.

Нагадаємо також, що уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначав у матеріалі для ЕП, що тіньовий танкерний флот – це не що інше, як діагноз тривалої непрозорості всієї системи міжнародних морських перевезень нафти. І деякі з варіантів порушень, які по факту означають обхід санкцій, юридично не обов’язково є порушенням.

Раніше повідомлялося, що японська нафтопереробна компанія Taiyo Oil Co. приймає російську нафту, доставлену танкером з чорного списку Міністерства фінансів США та Європейського Союзу. Танкер Voyager доставив 600 тис барелів нафти з терміналу "Пригородне" на острові Сахалін.

Як повідомило агентство Bloomberg, Японія дозволила імпорт сахалінської суміші з міркувань енергетичної безпеки. Проте, показовим є те, що вантаж на судні з чорного списку приймає країна "Великої сімки".

Раніше повідомлялося, що танкери, які беруть участь у ключовій схемі постачання іранської нафти до Китаю, почали зникати з цифрових систем відстеження через загрозу санкцій.

Останніми місяцями дедалі більше суден вимикають свої транспондери поблизу східного узбережжя Малайзії — регіону, який став важливим центром перевалки іранської нафти з одного судна на інше для подальшого транспортування до Китаю.

Також повідомлялося, що танкери, які потрапили під санкції США, почали з’являтися в складному ланцюжку морських поставок, що перевозить російську нафту до Індії, яка наразі фіксує рекордний рівень імпорту цієї нафти.