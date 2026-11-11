Посли ЄС погодили санкції проти 50 банків РФ
Посли країн Євросоюзу погодили нові санкції проти 145 фізичних і юридичних осіб, зокрема 50 російських банків.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на європейських дипломатів.
Окрім банків, під обмеження мають потрапити структури, які забезпечують роботу російського тіньового флоту, енергетичні компанії та російські бізнесмени.
До основного санкційного списку, пов'язаного з порушенням територіальної цілісності України, погодили додати 113 фізичних і юридичних осіб.
Ще 31 позиція стосується російської гібридної діяльності, зокрема кампаній інформаційного впливу. Одну додадуть у межах санкційного режиму проти кібератак.
За словами одного зі співрозмовників агентства, нові обмеження за гібридну діяльність стали відповіддю на спробу атаки дронами на аеропорт Лейпциг/Галле, в організації якої Берлін звинуватив Москву.
Остаточне ухвалення санкцій міністрами закордонних справ ЄС очікується в понеділок, 16 листопада.
Нагадаємо:
27 жовтня стало відомо про три танкери з російським дизелем, які прямували до США. Один із них, Leruo, перебував під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади за перевезення російських вантажів і ризиковані практики судноплавства.