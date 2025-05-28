Індія купує рекордну кількість нафти РФ – допомагають судна під санкціями США

Танкери, які потрапили під санкції США, почали з’являтися в складному ланцюжку морських поставок, що перевозить російську нафту до Індії, яка наразі фіксує рекордний рівень імпорту цієї нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Минулого тижня близько 1 мільйона барелів нафти Sokol з Далекого Сходу Росії було доставлено до індійського нафтопереробного заводу. Половина цього обсягу була завантажена після двох перевалок з судна на судно — одна з них здійснювалася за участі танкера, що перебуває під санкціями США.

Індія раніше заявляла, що не дозволятиме розвантаження вантажів із суден під санкціями США. Водночас уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді наголошує, що дотримується лише санкцій ООН і не визнає обмеження, накладені окремими країнами чи союзами.

"Завжди буде певний прорахований ризик в імпорті російської нафти до Індії, але індійські НПЗ здебільшого діють обережно", — каже Вандана Харі, засновниця Vanda Insights у Сінгапурі. — "По суті, їх не можна зробити відповідальними за спосіб транспортування нафти".

У кінці березня танкер Viktor Titov, який був внесений Мінфіном США до санкційного списку в січні, завантажив близько 500 тис. барелів Sokol на терміналі Де-Кастрі в Росії. Після цього судно вирушило до затоки поблизу порту Находка, де здійснило перевалку на судно Night Glory.

Згодом Night Glory прибуло до вод поблизу Малайзії, де перевантажило нафту на більший танкер Cordelia Moon, який наприкінці травня розвантажився на нафтопереробному заводі в Джамнагарі (західна Індія). Обидва ці судна — Night Glory і Cordelia Moon — перебувають під санкціями Великої Британії, але не США.

Інші танкери під санкціями США, зокрема Captain Kostichev і Victor Konetsky, також брали участь у перевезеннях, за даними Kpler.

Після початку великої війни в Україні у 2022 році Індія стала головним покупцем російської нафти морем, оскільки Захід відмовився від цих постачань. У травні імпорт сягне рекордних 2,196 млн барелів на добу — частково завдяки новим танкерам, які долучилися до перевезень після січневих санкцій США.

"На цей момент США, здається, не посилюють контроль за дотриманням нафтових санкцій проти Росії", — каже Харі. — "Якщо це зміниться, індійські НПЗ можуть тимчасово відступити й обережніше підходити до закупівель. Але наразі вони навчилися діяти гнучко в таких умовах".

Нагадаємо:

У квітні частка російської нафти в імпорті Індії зросла до 38% — проти 32% у березні.

Імпорт нафти з Росії до Індії у травні наближається до найвищого рівня за останні 10 місяців.