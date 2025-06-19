Австралія вперше запровадила санкції проти "тіньового флоту" Росії

Уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з так званим "тіньовим флотом" Росії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Австралії

"Це перший випадок, коли Австралія запровадила санкції проти тіньового флоту. Ці санкції підкріплюють послідовну позицію Австралії щодо забезпечення того, щоб Росія та ті, хто сприяв її незаконному вторгненню в Україну, понесли відповідальність", – зазначає міністерство,.

"Росія використовує ці судна для обходу міжнародних санкцій і продовження своєї незаконної та аморальної війни проти України. Використовуючи обманні методи, у тому числі зміну прапорів, відключення систем відстеження та роботу з неналежним страхуванням, тіньовий флот дає змогу вести незаконну торгівлю російською нафтою та іншими санкційними товарами", – говориться у повідомленні.

"Австралія запровадила понад 1400 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ми продовжуватимемо вживати скоординованих і рішучих заходів для захисту суверенітету і територіальної цілісності України та підриву здатності Росії фінансувати свою агресію", – зазначає австралійське міністерство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що японська нафтопереробна компанія Taiyo Oil Co. приймає російську нафту, доставлену танкером з чорного списку Міністерства фінансів США та Європейського Союзу. Танкер Voyager доставив 600 тис барелів нафти з терміналу "Пригородне" на острові Сахалін.

Як повідомило агентство Bloomberg, Японія дозволила імпорт сахалінської суміші з міркувань енергетичної безпеки. Проте, показовим є те, що вантаж на судні з чорного списку приймає країна "Великої сімки".

Раніше повідомлялося, що танкери, які беруть участь у ключовій схемі постачання іранської нафти до Китаю, почали зникати з цифрових систем відстеження через загрозу санкцій.

Останніми місяцями дедалі більше суден вимикають свої транспондери поблизу східного узбережжя Малайзії — регіону, який став важливим центром перевалки іранської нафти з одного судна на інше для подальшого транспортування до Китаю.

Також повідомлялося, що танкери, які потрапили під санкції США, почали з’являтися в складному ланцюжку морських поставок, що перевозить російську нафту до Індії, яка наразі фіксує рекордний рівень імпорту цієї нафти.