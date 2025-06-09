Японія перевантажує російську нафту з підсанкційного танкера

Японська нафтопереробна компанія Taiyo Oil Co. приймає російську нафту, доставлену танкером з чорного списку Міністерства фінансів США та Європейського Союзу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Токійська компанія Taiyo перевантажує 600 тис барелів сахалінської нафти з танкера Voyager, доставлених з терміналу "Пригородне" на острові Сахалін.

Представник компанії підтвердив Bloomberg факт поставки і заявив, що компанія придбала нафту за запитом Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії. За його словами, якби Японія не змогла відвантажити сиру нафту, це вплинуло б на виробництво скрапленого природного газу.

До вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року японські нафтопереробники імпортували в середньому чотири партії на місяць з проекту "Сахалін-2".

До лютого 2022 року японські нафтопереробні заводи імпортували з проєкту "Сахалін-2" в середньому чотири партії нафти на місяць. Mitsui & Co. і Mitsubishi Corporation зберегли в проєкті свої частки в розмірі 12,5% і 10%, коли пізніше того ж року Росія провела його реструктуризацію.

"Японія дозволила імпорт сахалінської суміші з міркувань енергетичної безпеки. Цей виняток було продовжено до кінця червня 2026 року в 17-му пакеті санкцій ЄС проти Росії 21 травня. Існує також виняток США, термін дії якого закінчується 28 червня і який зазвичай продовжується", – говориться у публікації.

Показовим є те, що вантаж на судні з чорного списку приймає країна "Великої сімки". "Ця поставка – перша за останні два роки з Росії – свідчить про те, що покупці в усьому світі дедалі легше ведуть справи з Москвою, оскільки війна в Україні триває вже четвертий рік", – зазначає Bloomberg.

"Деякі імпортери російської нафти неохоче приймають вантажі, що перевозяться на суднах, які потрапили під санкції OFAC, і багато з них простоюють місяцями після внесення до чорного списку. Але з приходом до влади Трампа ці вагання, схоже, зменшуються", – робить висновок агентство.

У той же час, поставки до Індії, наприклад, залишаються практично необмеженими, незважаючи на попередні обіцянки цієї країни дослухатися до заходів США. А з кінця січня щонайменше 20 партій російської нафти було доставлено покупцям до Китаю та Сирії на суднах, що потрапили під санкції США, зазначає Bloomberg.

У січні 2025 року Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) занесло Voyager, який раніше називався Vernadsky Prospect, до чорного списку зі 161 судна, затвердженого президентом Джо Байденом у січні. У лютому судно потрапило до списку ЄС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що танкери, які беруть участь у ключовій схемі постачання іранської нафти до Китаю, почали зникати з цифрових систем відстеження через загрозу санкцій.

Останніми місяцями дедалі більше суден вимикають свої транспондери поблизу східного узбережжя Малайзії — регіону, який став важливим центром перевалки іранської нафти з одного судна на інше для подальшого транспортування до Китаю.

Також повідомлялося, що танкери, які потрапили під санкції США, почали з’являтися в складному ланцюжку морських поставок, що перевозить російську нафту до Індії, яка наразі фіксує рекордний рівень імпорту цієї нафти.