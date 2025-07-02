Німеччина посилює перевірки так званого "тіньового флоту" Росії в Балтійському морі

Німеччина ввела додаткові заходи для протидії так званому "тіньовому флоту" Росії в Балтійському морі.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ ФРН, пише The Maritime Executive.

"З 1 липня німецька влада почала вимагати від танкерів, що проходять, надати інформацію про страхове покриття на випадок шкоди від забруднення нафтою", – повідомляє видання.

У міністерстві зазначили, що такі дані зазвичай невідомі, оскільки такі судна уникають надійних страховиків і європейських портів.

"Наша мета цілком зрозуміла: ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот і захищаємо Балтійське море», — заявив глава МЗС Йоганнес Вадефуль.

Основні зусилля будуть зосереджені на перевірку суден, які проходять повз німецький острів Фемарн, поруч з ключовим судноплавним шляхом за 12 миль від Швеції.

Німеччина попереджає, що виявлені порушення можуть призвести зокрема, до дій з боку держави, під прапором якого зареєстроване судно-порушник. Це також буде вважатися підставою для внесення до санкційних програм.

"У січні 2025 року Німеччина вжила більш рішучих заходів, затримавши танкер під панамським прапором Eventin після того, як судно зникло з радарів і його довелося рятувати в Балтійському морі. Пізніше вона вирішила затримати судно та його вантаж, заявивши, що це танкер тіньового флоту, який порушує правила. Німеччина взяла під контроль танкер, який продовжує стояти на якорі, поки справу розглядають німецькі суди", – зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія застосувала військовий корабель для супроводу підсанкційних танкерів через пролив Ла-Манш. Два підсанкційні танкери і російський військовий корабель синхронно увійшли до Ла-Маншу, прямуючи до російських портів для завантаження нафти.

Раніше повідомлялося, що Данія почала використовувати на Балтійському морі морські дрони, які на тлі зростаючої загрози гібридних атак з боку Росії, допоможуть захистити підводну інфраструктуру та спостерігати за судами.

Раніше повідомлялося, що Росія почала використовувати військові кораблі для супроводу танкерів тіньового флоту у Фінській затоці. У ВМС Фінляндії підтвердили збільшення військового руху в регіоні.

Французькі Військово-морські сили (ВМС) уперше направили в Балтійське море 101-метрове розвідувальне судно Dupuy de Lome, яке перехоплюватиме радіосигнали, пов'язані з діяльністю Росії.

Також повідомлялося, що уряд Швеції оголосив про посилення нагляду за страховиками іноземних суден для боротьби з так званим "російським тіньовим флотом". Починаючи з 1 липня Служба берегової охорони і Морська адміністрація Швеції збиратимуть відомості про страхування не тільки тих суден, які заходять у шведські порти, а й тих, що проходять територіальними водами і виключною економічною зоною країни.

Як повідомлялося раніше, у травні ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. У відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна продовжить перевірку суден російського "тіньового флоту", незважаючи на нещодавній інцидент із порушенням естонського повітряного простору винищувачем РФ.

18 травня російська влада в російських територіальних водах після виходу з порту Сілламяе (Естонія) з вантажем сланцевої нафти. Його звільнили 19 травня.

Після затримання Росією нафтового танкера Green Admire Естонія вирішила більше не використовувати маршрут, який проходить через територіальні води РФ.