Панама анулює реєстрацію понад 100 танкерів, пов'язаних з РФ

Панама прийняла рішення скасувати реєстрацію 128 суден, пов'язаних з Росією, після того, як вони потрапили під санкції США, їхніх союзників та ООН.

Про це пише Bloomberg.

Це рішення стосується переважно танкерів, частина з яких вже була вилучена з реєстру, а ще десятки очікують на вилучення.

"Ми точно не збираємося залишатися осторонь поточних викликів галузі, і, звичайно, санкції є одним з них", - сказав генеральний директор Панамського морського управління Рамон Франко.

Панамський реєстр залишається одним із найбільших у світі, з понад 8 000 суден, зареєстрованих під її прапором.

Нагадаємо:

Росія збільшила експорт нафти до найвищого рівня з жовтня, попри західні санкції.

Німеччина конфіскувала танкер, який було знайдено дрейфуючим поблизу північного узбережжя країни в січні, і який, як вважається, є частиною тіньового флоту, що використовує Росія для обходу санкцій.