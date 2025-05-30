Танкери з нафтою Ірану грають у хованки з санкціями США, щоб дістатися Китаю

Танкери, які беруть участь у ключовій схемі постачання іранської нафти до Китаю, почали зникати з цифрових систем відстеження — це реакція на загрозу американських санкцій, яка змушує учасників торгівлі змінювати тактику, аби зберегти потік нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Останніми місяцями дедалі більше суден вимикають свої транспондери поблизу східного узбережжя Малайзії — регіону, який став важливим центром перевалки іранської нафти з одного судна на інше для подальшого транспортування до Китаю.

Хоча така практика зникнення з радарів не нова, нині її дедалі частіше використовують саме біля Малайзії, аби уникнути уваги контролюючих органів. У Білому домі вважають, що торгівля іранською нафтою приносить прибутки, які йдуть на підтримку збройних формувань, пов’язаних з Іраном, зокрема ХАМАС, і намагаються зірвати ці потоки через санкції проти суден, портів та нафтопереробних підприємств.

"Перевалки з судна на судно використовують, щоб приховати походження вантажу", — каже Муюй Сюй, старший аналітик із сирої нафти компанії Kpler у Сінгапурі. — "Тепер транспондери вимикають на довший час, і відстежити походження нафти — тобто, що вона з Ірану — стало ще складніше".

Один із прикладів — танкер Vani, який не перебуває під санкціями. Це велике судно, побудоване у 2004 році, здатне перевозити до 2 мільйонів барелів нафти. За даними Bloomberg, 15 травня порожній Vani подав сигнал про своє місцезнаходження біля східного узбережжя Малайзії, після чого зник з системи і з’явився знову п’ять днів по тому — вже з повним вантажем.

Поки Vani не фігурував у цифрових системах, він 18 травня провів перевалку з судном Nora — танкером, який перебуває під санкціями США і транспортував іранську нафту з експортного терміналу на острові Харк, за даними Kpler і Vortexa. Тепер Vani прямує до китайського порту Ціндао, свідчать дані аналітичних компаній.

Найбільшими покупцями іранської нафти є незалежні нафтопереробні заводи Китаю. Їх приваблює знижена ціна, адже це допомагає їм виживати в умовах дуже низької рентабельності.

Офіційна статистика Китаю свідчить, що країна не імпортує нафту з Ірану з 2022 року, однак сторонні дані вказують на активні постачання.

За підрахунками Kpler, у травні Китай імпортував з Ірану близько 1,46 млн барелів на день — менше, ніж у березні, коли було зафіксовано максимум за п’ять місяців. Потік почав знижуватись наприкінці минулого року, але згодом відновився.

Серед інших схем, які підтримують торгівлю між Іраном і Китаєм, — використання так званих "зомбі-суден" — танкерів, які використовують документи списаних суден, щоб виглядати легітимними.

Нагадаємо:

Після посилення тиску з боку Вашингтона та Пекіна Іран почав використовувати так звані "зомбі-судна" для постачання нафти до Китаю, один з яких нещодавно вдало доставив вантаж.



