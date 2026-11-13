"Ситуація дуже серйозна": Україна могла вивести з ладу половину виробництва бензину РФ

Нова серія атак на нафтопереробні заводи (НПЗ), яких протягом останніх двох тижнів зазнала більшість російських великих НПЗ, загрожує Росії поверненням паливної кризи з чергами на АЗС та обмеженнями на заправку автомобілів.

Про це пише російське медіа The Moscow Times.

Українська кампанія, яка розпочалася наприкінці жовтня й охопила низку найбільших російських НПЗ могла паралізувати потужності, що виробляють близько 55% усього бензину в країні, вважає Сергєй Вакуленко, старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії.

Він каже, що накопичених за відносно спокійний жовтень запасів може вистачити приблизно на тиждень споживання.

За два тижні під удари безпілотників потрапили всі п'ять найбільших НПЗ у Росії. 11 листопада дрони атакували Омський НПЗ потужністю 22 млн тонн на рік, 9 листопада – завод "Кінеф" у Ленінградській області (21 млн тонн).

5 та 3 листопада відповідно БПЛА завдали ударів по двох великих заводах, що постачають пальне до Москви, – Рязанському НПЗ (17 млн тонн) та "Славнефть-ЯНОС" (15 млн тонн на рік).

1 листопада БПЛА атакували НПЗ "Лукойлу" поблизу Нижнього Новгорода (17 млн тонн) – другого за обсягами виробника автомобільного бензину; 13 листопада — Волгоградський НПЗ (14 млн тонн).

Також мішенями для безпілотників стали Новокуйбишевський НПЗ "Роснефти" (8,3 млн тонн на рік), "Башнефть-УНПЗ" (6,6 млн тонн) та Афіпський НПЗ (7,2 млн тонн).

У листопаді 2026 року, можливо, було подолано межу, коли неприємності та незручності "перетворюються на серйозні проблеми", вважає російський експерт.

Нагадаємо:

Поновлення українських дронових атак проти НПЗ, що відбулося наприкінці жовтня, вже призвело до скорочення нафтопереробних потужностей Росії приблизно на 30%.

Після атак на російські НПЗ найбільша за обсягами видобутку російська компанія "Роснефть" ввела ліміти на продаж пального на своїх АЗС в усіх регіонах країни.