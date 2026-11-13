Коханка директора Nvidia постачала заборонені чипи компанії до Китаю – Bloomberg

Китайська компанія, заснована Алісою Хуан, жінкою, з якою директор Nvidia мав стосунки, закупила контрабандні чипи для штучного інтелекту, які були встановлені в центрі обробки даних у Шанхаї, пов'язаному з компанією Megaspeed International Pte.

Про це повідомляє Bloomberg News із посиланням на відповідні документи.

За словами джерел Bloomberg, частина серверів спочатку була продана компанії Aperia Cloud Services — офіційному партнеру Nvidia Cloud зі штаб-квартирою в Сінгапурі.

Однак, як свідчать документи, замість того щоб залишитися в цій острівній державі, обладнання опинилося в руках китайської компанії, заснованої Алісою, у великому центрі штучного інтелекту в Шанхаї. Цей проєкт має кілька зв'язків з Алісою, зокрема те, що Megaspeed — яку вона заснувала у 2023 році — використала візуалізацію цього центру обробки даних у презентації для інвесторів 2024 року.

Ці документи є найпереконливішим на сьогодні доказом того, що розгалужена мережа китайських компаній, в центрі якої перебуває Аліса, зуміла отримати контрабандне обладнання Nvidia — причому через компанію NCP, окрему від Megaspeed, яку також підозрюють у незаконному відведенні напівпровідників.

Це порушення торгівельних обмежень США, яке викликає додаткові запитання щодо стосунків колишнього генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга з жінкою, з якою він, за власним зізнанням, мав позашлюбний роман.

Зокрема, компанія Aperia придбала у Dell Technologies Inc. 22 сервери, що містили чіпи Nvidia H800, продаж яких до Китаю Вашингтон заборонив у 2023 році. Bloomberg надав серійні номери цих серверів особі, обізнаній із цією транзакцією, яка підтвердила, що Aperia була клієнтом Dell.

Нагадаємо:

Компанія Nvidia повідомляє, що Дженсен Хуанг подав у відставку з посад президента та генерального директора з негайним вступом у силу.

12 листопада Рада директорів Nvidia готувалась усунути генерального директора Дженсена Хуана після того, як стало відомо про два його позашлюбні романи.

Перед цим Хуанг у корпоративному листі співробітникам компанії визнав, що був невірним своїй дружині, і перепросив за те, що завдав їй та їхнім дітям болю.