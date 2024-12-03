Тіньовий флот російської нафти: статус і план дезактивації

Чому росія досі продовжує торгувати з ЄС нафтою, використовуючи тіньовий флот, і як це припинити?

Чому росія досі може фінансувати воєнну машину? Бо має нафтодолари, багато нафтодоларів. Чому санкції не вирішили питання? Бо виявилось, що міжнародні танкерні перевезення вразливі для обходу звичайних правил.

Так і виник російський тіньовий танкерний флот, що нараховує понад 600 суден. Разом із флотом, який використовують підсанкційні Іран та Венесуела, загальна кількість тіньових танкерів перевищує 1000 одиниць. Більше того, вже почав формуватися тіньовий флот зрідженого природного газу.

За рахунок цього, 92% продажу нафти здійснюється російською федерацією через тіньовий флот – без дотримання цінової стелі у 60 доларів за барель. Щодня перевозиться в середньому 3,12 мільйона барелів, і 60% російської нафти проходить Данськими протоками. Це все генерує до 10 млрд екстра доходу – тільки за рахунок різниці між «стелею» і реальною ціною продажу.

Нафтодолари. Багато нафтодоларів

Експорт нафти традиційно є ключовим джерелом надходження валюти до бюджету держави-агресора. У 2023 році рф заробила на експорті нафті $188 млрд. Очікується, що у 2024 році обсяг надходжень залишиться майже незмінним – $187 млрд.

Відповідно, російський федеральний бюджет минулого року отримав 8,2 трлн руб від продажу нафти, а бюджетні надходження за перші 10 місяців цього року вже на 46% перевищують минулорічні. Лише офіційно 30% цих доходів спрямовується на фінансування військових потреб.

Санкційна відповідь на тіньовий флот

Способом протидії тіньовому флоту стали санкції. Велика Британія внесла до санкційних списків 73 танкери, з яких 30 додано 26 листопада, США вже запровадили санкції проти 42 танкерів, а ЄС – проти 17. США і ЄС готують подальші великі, можливо навіть санкційні ескалації для протидії тіньовому флоту.

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Санкціонований танкер по суті перетворюється у човник, який може курсувати між юрисдикціями, де не визнають санкції. Тобто, санкції не обов’язково зупиняють обхід цінової стелі, про що справедливо зауважують колеги.

Що не так з тіньовим флотом?

Тіньовий танкерний флот це не що інше, як діагноз тривалої непрозорості всієї системи міжнародних морських перевезень нафти. Проблема набагато глибша, ніж здається. Ось деякі з варіантів порушень, які по факту означають обхід санкцій, але юридично не обов’язково є порушенням.

- Перевантаження російської нафти з судна на судно у відкритому морі. STS трансфери у водах ЄС оцінюються у €1 млрд на місяць. Завдяки цьому фактично російська нафта досі потрапляє в ЄС.

- Постійна зміна прапорів суден, використання підставних компаній.

- Відмова російського тіньового флоту від послуг західних страхових компаній та фіктивні страхові поліси. Частина танкерів тіньового флоту страхується російськими компаніями, зокрема, і підсанкційними РНПК, Ингосстрах. Найбільша ж частка у страхуванні тіньового флоту припадає на Гонконг. А ось танкерів, що мають західне P&I страхування, лише 8%.

- Фальсифікація даних про ціну нафти, підробка атестатів, використання подвійної документації.

- Використання для розрахунків банків країн, що не підтримують санкції, складні схеми розрахунків, криптовалютні транзакції, використання альтернативних платіжних систем.

- Зміна отримувача в процесі руху судна.

Загроза навколишньому середовищу

Крім фінансових наслідків, тіньовий флот створює екологічні ризики. У вересні 79% танкерів, що перевозили російську нафту, були старшими за 15 років. Вже зафіксовано зіткнення танкера російського флоту у водах Данії, яке лише дивом не призвело до розливу нафти. При цьому міжнародне право в силу своєї консервативності не має відповіді на питання «як це припинити».

Які рішення обговорюються

1. Запровадити індивідуальні санкції проти капітанів танкерів і крюїнгових компаній.

Капітан і компанія-перевізник несуть повну відповідальність за перевезення вантажу танкером від моменту загрузки і розвантаження. На них лягає відповідальність щодо перевірки наданих атестацій щодо ціни вантажу і можливого перепродажу вантажу під час рейсу іншій компанії (наприклад, зі зміною умов з FOB на DES/DAP/CIF).

Наразі склалась свідома практика ігнорування належної перевірки дотримання санкцій щодо цінової стелі. Перспектива індивідуальних санкцій повинно сильно відбити охоту капітанів зв’язуватись з росіянами, або просто перетворяться у вигнанців.

2. Адекватний контроль за документами та страховками танкерів.

Маршрут тіньового флоту, середній вік понад 80% танкерів якого перевищує 15 років, проходить через територіальні води, при цьому створюючи ризик неминучої екологічної катастрофи. Якщо що, витрати на ліквідацію наслідків аварії ляже на уряди країн в територіальних водах якої вона станеться, адже страхові компанії не з P&I клубу не мають достатнього капіталу чи взагалі сумнівні.

Також задокументовані випадки, коли вони надають страховку для танкерам для перевезення сирої нафти, що перевозиться вище цінової стелі, при цьому вписуючи у страховку положення про зняття з себе відповідальності у разі такого порушення санкцій, що знімає з них повну відповідальність у разі аварії і розливу нафти.

3. Створити спільну систему моніторингу STS-операцій і блокувати такі перевантаження.

Така система необхідна для належного дотримання санкцій і уникнення розливу нафти при таких перевантаженнях з судна-на-судно тіньовим флотом. Строго кажучи, як цьому протидіяти, допоки не ясно, але й інформації про такі випадки теж сильно не вистачає.

4. Відстежувати фінансові транзакції та санкціонувати банки, залучені до тіньових схем.

Банки проводять операції щодо фінансування перевезення, страхування, продажу нафти вище встановленої стелі. Накладання санкцій на банки-порушники значно ускладнює, якщо не унеможливлює продаж нафти у обхід санкцій. Складніше вплинути на валютні пари рубль-рупія/юань, але чітка ідентифікація банківських установ дозволяє вплинути перспективою вторинних санкцій.

5. Санкціонувати компанії/порти/НПЗ залучені до розвантаження і перероблення нафти з санкціонованих танкерів

Накладання санкцій на окремі танкери вивело їх з ринку комерційних послуг на тривалий термін. Однак, деякі з них поновили перевезення через відсутність покарань компаній, які отримували, перевозили, розвантажували нафту з цих танкерів. Накладання точкових санкцій на порти, НПЗ чи компанії які здійснювали STS операції, виведене санкціоновані танкери з комерційного обігу.

Насправді, нам всім зараз доводиться виправляти ту кризову ситуацію, яка складалась у морських перевезеннях десятками років. Враховуючи неодмінну прихильність нормам міжнародного права, цей процес є повільнішим за бажане.

Вважаю, мусимо мислити категоріями потреб воєнного часу і бути рішучішими, бо інакше росія просто продовжить заробляти шалені гроші й оплачувати створення ракет. Також, важливо бути на одній сторінці щодо втілення кроків, які зупинять тіньовий флот. Громадськість, експерти, уряди – у нас дві спільні проблеми: тіньовий флот і росія.