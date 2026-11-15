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У Росії горить один з найбільших нафтокомплексів Європи: Татарстан атакували дрони

Володимир Тунік-Фриз — 15 листопада, 10:00
У Росії горить один з найбільших нафтокомплексів Європи: Татарстан атакували дрони
Фото: Telegram-канал Supernova+

Українська правда

Вночі 15 листопада безпілотники масово атакували місто Нижньокамськ у Республіці Татарстан найбільший у Росії центр нафтохімічної промисловості, внаслідок чого виникла масштабна пожежа на "Нижньокамськнафтохімі".

Джерело: українські моніторингові Telegram-канали Exilenova+, Supernova+, Falcon Insight Mapр, російське медіа ASTRA.

Дослівно ASTRA: "На кадрах очевидців видно масштабну пожежу внаслідок удару... ПАТ "Нижньокамськнафтохім" (НКНГ) – один із найбільших нафтохімічних комплексів у Європі. Завод входить у холдинг "СІБУР"..., виробляючи каучуки, пластики й етилен".

Деталі: Промзона Нижньокамська, де розташоване підприємство, а також НПЗ "Татнафта" – вже неодноразово зазнавала атак.

Передісторія:

  • Вночі 15 листопада місто Таганрог у Ростовській області РФ також масово атакували безпілотники, уразивши дві електропідстанції.
Росія НПЗ
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