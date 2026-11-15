У Росії горить один з найбільших нафтокомплексів Європи: Татарстан атакували дрони
Фото: Telegram-канал Supernova+
Вночі 15 листопада безпілотники масово атакували місто Нижньокамськ у Республіці Татарстан – найбільший у Росії центр нафтохімічної промисловості, внаслідок чого виникла масштабна пожежа на "Нижньокамськнафтохімі".
Джерело: українські моніторингові Telegram-канали Exilenova+, Supernova+, Falcon Insight Mapр, російське медіа ASTRA.
Дослівно ASTRA: "На кадрах очевидців видно масштабну пожежу внаслідок удару... ПАТ "Нижньокамськнафтохім" (НКНГ) – один із найбільших нафтохімічних комплексів у Європі. Завод входить у холдинг "СІБУР"..., виробляючи каучуки, пластики й етилен".
Деталі: Промзона Нижньокамська, де розташоване підприємство, а також НПЗ "Татнафта" – вже неодноразово зазнавала атак.
Передісторія:
- Вночі 15 листопада місто Таганрог у Ростовській області РФ також масово атакували безпілотники, уразивши дві електропідстанції.
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