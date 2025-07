Лондонський суд став на сторону Приватбанку у спорі з Коломойським на понад 2 млрд дол. Що відомо?

Спір між державним Приватбанком та його колишніми власниками Коломойським та Боголюбовим завершено. Рішенням Високого суду Англії та Уельсу дії останніх визнано шахрайськими і вони мають компенсувати збитки.

30 липня 2025 року Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення на користь Приватбанку в справі про стягнення активів колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які ті виводили з фінустанови до її націоналізації. Це рішення відкриває банку шлях для подальшого стягнення зі своїх колишніх власників понад 2 млрд дол.

Справа тягнулася з грудня 2017 року, коли Приватбанк звернувся до лондонського суду з вимогою відшкодування завданих збитків. Після націоналізації у 2016 році державі довелося докапіталізовувати фінустанову на понад 155 млрд грн. Обсяг завданих Коломойським та Боголюбовим збитків оцінюється 5,5 млрд дол.

Що відомо про історичний виграш державного банку?

Що сталося

30 липня Високий суд Англії та Уельсу оприлюднив фінальне рішення в справі Приватбанку проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова (є у розпорядженні ЕП). Текст рішення займає 490 сторінок, на яких викладені деталі справи та докази винуватості.

"Приватбанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному довготривалому судовому процесі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Це судове рішення є повною перемогою для банку, який був націоналізований українським урядом у грудні 2016 року", – повідомили в пресслужбі установи.

Остаточна сума, яку банк може стягнути з колишніх власників, наразі невідома. Її суд має визначити в окремому засіданні, яке відбудеться в жовтні. Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що остаточна сума компенсації перевищить 2 млрд дол. У Приватбанку планують отримати понад 1,7 млрд дол. суми позову, а також проценти, які "набігли" на цю суму за роки судової тяганини.

Під час оголошення рішення суддя Трауер, який вів засідання, підкреслив, що перемога Приватбанку є повною. Натомість представники ані Коломойського, ані Боголюбова не надали суду жодних доказів їхньої невинуватості.

"Суддя також встановив, що пан Коломойський "вважав себе вищим за закон" і що "нечесним з боку пана Боголюбова" було використовувати документи, що вводять в оману, щоб дистанціюватися від шахрайства", – ідеться в повідомлення банку.

Банк представив у суді десять свідків, багато з яких приїхали з України до Лондона, щоб дати свідчення особисто. Натомість Коломойський та Боголюбов відмовилися брати участь у перехресному допиті та взагалі не представили жодних свідків з фактичних обставин. Цей факт судді пов'язали з тим, що обидва олігархи могли наразити себе на запитання про свою роль у виведенні коштів з Приватбанку – запитання, на яке в них не було б відповіді.

Загалом суд заслухав свідчення 14 експертів. Судовий розгляд завершився поданням сторонами понад 1 300 сторінок письмових заключних заяв.

Сторону Приватбанку в суді представляли юристи компанії Hogan Lovells. Раніше вони вже судилися з Коломойським у його справі проти Віктора Пінчука, у якій також здобули перемогу. Справу банку вони назвали "найскладнішою, яка коли-небудь розглядалася в англійських судах".

"Банк надав суду значні докази того, як мільярди доларів були незаконно привласнені Коломойським та Боголюбовим. Ми раді, що суд через спроби відповідачів виправдати свою поведінку задовольнив вимоги банку в повному обсязі, що ретельно та детально викладено в судовому рішенні, у якому встановлено, що вони надавали неправдиві докази, навмисно знищували та приховували документи та безуспішно намагалися перекласти вину на інших", – повідомив партнер Hogan Lovell Річард Льюіс.

На вердикт Лондонського суду відреагувала й одна з ключових осіб в історії націоналізації Приватбанку, перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. У коментарі ЕП вона зазначила: "Рішення суду є підтвердженням того, що всі ухвалені НБУ рішення про націоналізацію були справедливими".

"Це була величезна робота, яка супроводжувалася і персональними викликами. Згадайте лише, які були нападки і на Валерію Гонтареву, і на Якова Смолія, і на мене, і на Національний банк загалом. Це була дуже небезпечна подорож", – заявила вона.

"Приклад Приватбанку – важливий прецедент для всіх власників та менеджерів банків: бізнес-моделі, побудовані на шахрайстві, не працюватимуть, і справедливість та правда будуть захищені всіма доступними законними способами", – заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Відреагували на перемогу Приватбанку і в уряді. "Вітаю рішення Лондонського суду у справі Приватбанку проти його колишніх власників. Це беззаперечна перемога. Україна послідовно захищає інтереси громадян і відстоює правду. Це рішення демонструє, що держава здатна успішно відстоювати свої інтереси на міжнародній арені", – прокоментувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Збитки на 5,5 мільярда

Україна націоналізувала Приватбанк у грудні 2016 року, придбавши його в колишніх власників за 1 грн. Офіційно це рішення ухвалили за ініціативи Коломойського, Боголюбова та Національного банку.

Згодом колишні власники оскаржували націоналізацію в українських судах, а у 2019 році навіть домоглися рішення Окружного адмінсуду Києва, який визнав націоналізацію незаконною. Утім, у 2024 році Верховний суд його скасував.

Після націоналізації держава витратила на підтримку банку 155,3 млрд грн, виявивши в капіталі фінустанови відповідну "діру". Аби дослідити природу настільки поганого фінансового стану найбільшого банку країни, влада звернулася до детективів приватного агентства Kroll, які провели forensic-аудит. Перевірка охоплювала десять років роботи банку до націоналізації.

На початку 2018 року аудитори оприлюднили висновки перевірки, які підтвердили масштабні махінації всередині фінансової установи.

Зокрема, виявилося, що до націоналізації в грудні 2016 року понад 95% корпоративних кредитів було видано компаніям, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Більшість цих позик не обслуговувалася. Аби приховати це, використовувалася схема прихованого перекредитування: банк видавав нові позики, якими погашалися старі борги.

За допомогою цих кредитів, визнаних судом нікчемними, вивели 2,3 млрд дол., з яких 1,9 млрд дол. не повернули. Справедлива вартість виведених активів оцінюється банком 1,7 млрд дол.

Виведені у формі кредитів кошти використали для укладання договорів на постачання різних товарів у нереальних обсягах. Наприклад, в одному з них компанія повинна була поставити в Україну з Австралії обсяг марганцевої руди, який у 27 разів перевищував загальний експорт цієї руди з Австралії за відповідний рік.

Для організації цієї схеми та маскування джерел і реального призначення кредитів у Приватбанку створили тіньову структуру, до роботи в якій залучали сотні працівників фінустанови. Ця секретна структура забезпечувала проведення платежів та сприяла руху коштів за сотнями кредитних договорів на мільярди доларів в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.

Тіньова структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб. Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувалися для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов'язаних осіб (так зване циклічне перекредитування).

Для кредитування Приватбанк використовував кошти, які залучав у своїх вкладників, фактично виводячи їх на користь своїх власників. Менеджмент установи не раз обманював регулятора, надаючи неправдиву інформацію щодо свого фінансового стану.

Наприкінці 2016 року 75% кредитного портфеля було консолідовано в кредити 36 позичальникам, пов'язаним з колишніми акціонерами. Більшість з них не погашаються і є простроченими, що й призвело до збитків банку щонайменше на 5,5 млрд дол.

У своєму остаточному рішенні від 30 липня судді назвали схеми, які використовували Коломойський та Боголюбов, "шахрайством візантійської складності".

За виведені кошти колишні власники банку, імовірно, скуповували активи за кордоном. Зокрема, у США це стало причиною початку розслідування ФБР проти Коломойського, якого підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей.

Високий суд

У грудні 2017 року Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова та шести компаній з Британії та Британських Віргінських островів: Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd. За свідченнями юристів державного банку, ці компанії належать або перебувають під контролем ексвласників.

20 грудня того ж року суд наклав всесвітній арешт на активи колишніх власників банку на 2,5 млрд дол. У лютому 2023 року Високий Суд Лондона розширив можливості для всесвітнього арешту активів Коломойського та Боголюбова.

Судова епопея між Приватбанком та його колишніми власниками тривала 7,5 року. Спочатку банк намагався підтвердити юрисдикцію цього суду в розгляді спору. Згодом суддя визнав наявність у банку обґрунтованих вимог проти ексакціонерів "щонайменше на кілька мільйонів доларів".

Остаточне рішення в справі не раз переносилося. Влітку 2022 року слухання тимчасово призупинилися через початок великої війни в Україні, проте згодом вони відновилися.

У 2023 році колишній голова правління Приватбанку Герхард Бьош очікував, що суд винесе остаточне рішення у 2024 році. "Ми очікуємо цього рішення на початку 2024 року. Звісно, тоді ми побачимо, як це рішення виглядатиме і як це допоможе нам стягнути ті активи (ексакціонерів Приватбанку), які зараз заморожені по всьому світу", – заявляв він тоді.

Крім Британії, Приватбанк подавав позови проти колишніх власників в інших юрисдикціях. Хоча саме Лондонський суд був найважливішим, адже саме він наклав всесвітній арешт на активи Коломойського та Боголюбова.

Наразі банк намагається стягнути зі своїх колишніх власників кошти на Кіпрі, у США та Ізраїлі. Загальна сума вимог до ексвласників у цих юрисдикціях становить близько 10 млрд дол.

Що далі

За рішенням суду, відповідачі в справі – Коломойський та Боголюбов – мають виплатити Приватбанку суму компенсації, яку встановлять окремим рішенням суду в жовтні. Якщо цього не станеться, то Приватбанк зможе почати процес стягнення заморожених активів олігархів.

При цьому всесвітній арешт, накладений на активи ексвласників Приватбанку, діятиме до моменту повного погашення заборгованості.

"Наразі банк та його юридичні радники перейдуть до стадії стягнення збитків та намагатимуться звернути до примусового виконання рішення суду стосовно цих активів, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера – уряду України", – повідомили в Приватбанку.