У "Приват24" стався збій
У застосунку "Приват24" стався технічний збій з авторизацією та входом.
Про це повідомляє пресслужба "Приватбанку".
"Ми працюємо над усуненням тимчасового технічного збою з авторизацією та входом у "Приват24", - йдеться у повідомленні.
У банку заявили, що працюють над усуненням проблеми, і перепросили клієнтів за незручності.
Оновлено. Пресслужба "Приватбанку" повідомила, що сервіси вже працюють стабільно та безперебійно.
Нагадаємо:
Раніше, 29 квітня у роботі monobank стався технічний збій.