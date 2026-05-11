У "Приват24" стався збій

У застосунку "Приват24" стався технічний збій з авторизацією та входом.

Про це повідомляє пресслужба "Приватбанку".

"Ми працюємо над усуненням тимчасового технічного збою з авторизацією та входом у "Приват24", - йдеться у повідомленні.

У банку заявили, що працюють над усуненням проблеми, і перепросили клієнтів за незручності.

Оновлено. Пресслужба "Приватбанку" повідомила, що сервіси вже працюють стабільно та безперебійно.

