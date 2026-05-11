На кордоні "єЧерга" автоматично перевірятиме наявність "Зеленої картки"

З 12 травня у системі "єЧерга" діятиме автоматична перевірка чинного страхового сертифіката для комерційного транспорту.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"З 12 травня у системі єЧерга запускаємо новий функціонал – автоматичну перевірку чинного страхового сертифіката для комерційного транспорту. Йдеться про автобуси та вантажівки, для яких наявність "Зеленої картки" є обов'язковою умовою перетину кордону", – зазначив він.

Відтепер під час бронювання місця в онлайн-черзі система автоматично перевірятиме наявність страхування та відображатиме його статус в особистому кабінеті користувача.

"Це дозволить водіям ще до прибуття до пункту пропуску бачити, чи є страховий сертифікат чинним, і уникати ситуацій, коли через відсутність або неактивний поліс неможливо перетнути кордон", – написав Кулеба у Телеграм.

Якщо страховий сертифікат ще не набув чинності на момент бронювання, запис у черзі залишатиметься активним до отримання статусу "На в'їзд". Якщо ж на цей момент страхування не буде чинним – система автоматично скасує запис.

Також у кабінеті користувача буде відображатися строк дії страхування, щоб водії могли вчасно подбати про його продовження.

Функціонал реалізований у співпраці з Моторним (транспортним) страховим бюро України.

