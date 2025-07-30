Приватбанк виграв багатомільярдний судовий процес проти Коломойського і Боголюбова в Англії

Приватбанк здобув перемогу у багатомільярдному судовому процесі проти олігарха Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у Високому Суді Лондона.

Про це йдеться у релізі, який є у розпорядженні ЕП.

Високий суд Лондона визнав, що вони незаконно привласнили близько 2 мільярдів доларів США з банку за допомогою складної схеми перекредитування.

Суд відхилив заперечення Коломойського та Боголюбова, стверджуючи, що їхні аргументи базуються на "нечесному підґрунті". Суддя наголосив, що Коломойський, ймовірно, вважав себе "вищим за закон", а Боголюбов використовував фальшиві документи, щоб уникнути відповідальності.

Попри те, що точна сума зобов'язання ще не визначена, колишні власники, ймовірно, будуть змушені виплатити більше 1,7 мільярдів доларів США без урахування відсотків, зазначають у Приватбанку. Загальна сума, разом з відсотками і витратами на судові процеси, може перевищити 2 мільярди доларів.

Суд також визнав, що обидва колишні власники активно знищували документи, що стосуються справи. Приватбанк тепер планує стягнути збитки через арешт активів відповідачів.

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Нагадаємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту підтвердила, що Приватбанк до націоналізації був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвело до збитків в 5,5 млрд доларів.

Ексакціонери банку оскаржують рішення про націоналізацію у низці українських та закордонних судів.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Через рік суд визнав, що ПриватБанк подав позов, щоб отримати юрисдикцію суду Лондона на подачу позову проти Коломойського та Боголюбова. При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих вимог проти Коломойського і Боголюбова щонайменше на кілька мільйонів доларів.

Разом з тим суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Високий суд Лондона за підсумками засідання 19 січня 2018 року продовжив дію наказу про всесвітній арешт активів колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова до чергового відповідного указу суду. Тоді ж суд зобов'язав відповідачів розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

2 лютого 2023 року Високий Суд Лондона розширив можливості для всесвітнього арешту активів ексакціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.