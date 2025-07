Лондонский суд стал на сторону Приватбанка в споре с Коломойским на более чем 2 млрд долл. Что известно?

Спор между государственным Приватбанком и его бывшими владельцами Коломойским и Боголюбовым завершен. Решением Высокого суда Англии и Уэльса действия последних признаны мошенническими и они должны компенсировать убытки.

30 июля 2025 года Высокий суд Англии и Уэльса принял решение в пользу Приватбанка по делу о взыскании активов бывших владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые те выводили из финучреждения до его национализации. Это решение открывает для банка путь для дальнейшего взыскания со своих бывших владельцев более 2 млрд долл.

Дело тянулось с декабря 2017 года, когда Приватбанк обратился в лондонский суд с требованием возмещения нанесенного ущерба. После национализации в 2016 году государству пришлось докапитализировать финучреждение на более 155 млрд грн. Объем нанесенного Коломойским и Боголюбовым ущерба оценивается в 5,5 млрд долл.

Что известно об историческом выигрыше государственного банка?

Что случилось

30 июля Высокий суд Англии и Уэльса обнародовал финальное решение по делу Приватбанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (есть в распоряжении ЭП). Текст решения занимает 490 страниц, на которых изложены детали дела и доказательства виновности.

"Приватбанк одержал безоговорочную победу в многомиллиардном длительном судебном процессе против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Это судебное решение является полной победой для банка, который был национализирован украинским правительством в декабре 2016 года", - сообщили в пресс-службе учреждения.

Окончательная сумма, которую банк может взыскать с бывших владельцев, пока неизвестна. Ее суд должен определить в отдельном заседании, которое состоится в октябре. Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил , что окончательная сумка компенсации превысит 2 млрд долл. В самом Привате точно планируют получить более 1,7 млрд долл. суммы иска, а также проценты, которые "набежали" на эту сумму за годы судебной волокиты.

Во время оглашения решения судья Трауэр, который вел заседание, подчеркнул, что победа Приватбанка является полной. Зато представители ни Коломойского, ни Боголюбова не предоставили суду никаких доказательств их невиновности.

"Судья также установил, что господин Коломойский "считал себя выше закона" и что "нечестным со стороны господина Боголюбова" было использовать документы, вводящие в заблуждение, чтобы дистанцироваться от мошенничества", - говорится в сообщении банка.

Банк представил в суде десять свидетелей, многие из которых приехали из Украины в Лондон, чтобы дать показания лично. Зато Коломойский и Боголюбов отказались участвовать в перекрестном допросе и вообще не представили никаких свидетелей по фактическим обстоятельствам. Этот факт судьи связали с тем, что оба олигарха могли подвергнуть себя на вопрос о своей роли в выводе средств из Приватбанка - вопрос, на который у них не было бы ответа.

В целом суд заслушал показания 14 экспертов. Судебное разбирательство завершилось подачей сторонами более 1300 страниц письменных заключительных заявлений.

Сторону Приватбанка в суде представляли юристы компании Hogan Lovells. Ранее они уже судились с Коломойским в его деле против Виктора Пинчука, в котором также одержали победу. Дело банка они назвали "самым сложным, которое когда-либо рассматривалось в английских судах".

"Банк предоставил суду значительные доказательства того, как миллиарды долларов были незаконно присвоены Коломойским и Боголюбовым. Мы рады, что суд из-за попыток ответчиков оправдать свое поведение удовлетворил требования банка в полном объеме, что тщательно и подробно изложено в судебном решении, в котором установлено, что они предоставляли ложные доказательства, намеренно уничтожали и скрывали документы и безуспешно пытались переложить вину на других", - сообщил партнер Hogan Lovell Ричард Льюис.

На вердикт Лондонского суда отреагировала и одна из ключевых фигур в истории национализации Приватбанка - первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. В комментарии ЭП она отметила, "решение суда - является подтверждением того, что все принятые НБУ решения о национализации были справедливыми".

"Это была огромная работа, которая сопровождалась и персональными вызовами. Вспомните только, какие были нападки и на Валерию Гонтареву, и на Якова Смолия, и на меня, и на Национальный банк в целом. Это было очень опасное путешествие", - заявила она.

"Пример Приватбанка - важный прецедент для всех владельцев и менеджеров банков: бизнес-модели, построенные на мошенничестве, не будут работать, и справедливость и правда будут защищены всеми доступными законными способами", - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Отреагировали на победу Приватбанка и в правительстве. "Приветствую решение Лондонского суда по делу Приватбанка против его бывших владельцев. Это безоговорочная победа. Украина последовательно защищает интересы граждан и отстаивает правду. Это решение демонстрирует, что государство способно успешно отстаивать свои интересы на международной арене", - прокомментировала премьер-министр Юлия Свириденко.

Убытки на 5,5 миллиарда

Украина национализировала Приватбанк в декабре 2016 года, приобретя его у бывших владельцев за 1 гривну. Официально это решение приняли по инициативе Коломойского, Боголюбова и Национального банка.

Впоследствии бывшие владельцы оспаривали национализацию в украинских судах, а в 2019 году даже добились решения Окружного админсуда Киева, который признал национализацию незаконной. Впрочем, в 2024 году Верховный суд его отменил.

После национализации государство потратило на поддержку банка 155,3 млрд грн, обнаружив в капитале финучреждения соответствующую "дыру". Для того, чтобы исследовать природу столь плохого финансового состояния крупнейшего банка страны, власти обратились к детективам частного агентства Kroll, которые провели forensic-аудит. Проверка охватывала 10 лет деятельности банка до национализации.

В начале 2018 года аудиторы обнародовали выводы проверки, которые подтвердили масштабные махинации внутри финансового учреждения.

В частности, оказалось, что до национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративных кредитов было выдано компаниям, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство этих кредитов не обслуживались. Чтобы скрыть это, использовалась схема скрытого перекредитования: банк выдавал новые займы, которыми погашались старые долги.

С помощью этих, признанных судом ничтожными, кредитов вывели 2,3 млрд долл., из которых 1,9 млрд долл. так и не вернули. Справедливая стоимость выведенных активов оценивается банком в 1,7 млрд долл.

Выведенные в форме кредитов средства использовали для заключения договоров на поставку различных товаров в нереальных объемах. Например, в одном из них компания должна была поставить в Украину из Австралии объем марганцевой руды, который в 27 раз превышал общий экспорт этой руды из Австралии за соответствующий год.

Для организации этой схемы и маскировки источников и реального назначения кредитов внутри Приватбанка образовали теневую структуру, к работе в которой привлекали сотни работников финучреждения. Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

Теневая структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (так называемое циклическое перекредитование).

Для кредитования Приватбанк использовал средства, которые привлекал у своих вкладчиков, фактически выводя их в пользу своих владельцев. Менеджмент учреждения неоднократно обманывал регулятора, предоставляя ложную информацию о своем финансовом состоянии.

В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами. Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что и привело к убыткам банка минимум в 5,5 млрд долл.

В своем окончательном решении 30 июля судьи назвали схемы, которые использовали Коломойский и Боголюбов "мошенничеством византийской сложности".

За выведенные средства бывшие владельцы банка, вероятно, скупали активы за рубежом. В частности, в США это стало причиной начала расследования ФБР против Коломойского, которого подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

Высокий суд

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также шести компаний из Британии и Британских Виргинских островов: Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. По свидетельствам юристов государственного банка, эти компании принадлежат или находятся под контролем экс-владельцев.

20 декабря того же года суд наложил всемирный арест на активы бывших владельцев банка на общую сумму 2,5 млрд долл. В феврале 2023 года Высокий Суд Лондона расширил возможности для всемирного ареста активов Коломойского и Боголюбова.

Судебная эпопея между Приватбанком и его бывшими владельцами длилась 7,5 года. Сначала банк пытался подтвердить юрисдикцию этого суда в рассмотрении спора. Впоследствии судья признал наличие у банка обоснованных требований против экс-акционеров "по меньшей мере на несколько миллионов долларов".

Окончательное решение по делу неоднократно переносилось. Летом 2022 года слушания вообще временно приостановились из-за начала большой войны в Украине, однако впоследствии они возобновились.

В 2023 году бывший председатель правления Приватбанка Герхард Бёш ожидал, что суд вынесет окончательное решение в 2024 году. "Мы ожидаем этого решения в начале 2024 года, и конечно тогда мы увидим, как это решение будет выглядеть и как это поможет нам взыскать те активы (экс-акционеров Приватбанка), которые сейчас заморожены по всему миру", - заявлял тогда он.

Кроме Британии Приватбанк подавал иски против бывших владельцев в других юрисдикциях. Хотя именно Лондонский суд был самым важным, ведь именно он наложил всемирный арест на активы Коломойского и Боголюбова.

Сейчас банк пытается взыскать со своих бывших владельцев средства на Кипре, в США и Израиле. Общая сумма требований к экс-владельцам в этих юрисдикциях составляет около 10 млрд долл.

Что дальше

По решению суда, ответчики по делу - Коломойский и Боголюбов - должны выплатить Приватбанку сумму компенсации (которую установят отдельным решением суда в октябре). Если же этого не произойдет, то Приватбанк сможет начать процесс взыскания замороженных активов олигархов.

При этом, всемирный арест, наложенный на активы экс-владельцев Привата будет продолжать действовать до того момента полного погашения задолженности.

"Сейчас банк и его юридические советники перейдут к стадии взыскания убытков и будут пытаться обратиться к принудительному исполнению решения суда в отношении этих активов, чтобы получить компенсацию для банка и, соответственно, для его акционера - правительства Украины", - сообщили в Приватбанке.