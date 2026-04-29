Квартальний прибуток Приватбанку зріс на 17%

У першій чверті 2026 року прибуток Приватбанку до оподаткування досяг 25,9 млрд грн., що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, чистий прибуток становив 12,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

"Приватбанк залишається найбільшим платником податків серед банків України. У першому кварталі 2026 року банк сплатив 44,1 млрд грн податків, з яких 42,1 млрд. грн – податок на прибуток за 4 квартал 2025 року", – говориться у повідомленні.

Загалом за підсумками 2025 року Приватбанк перерахував до бюджету 58,2 млрд. грн податку на прибуток.

Обсяг коштів клієнтів станом на кінець першого кварталу 2026 року збільшився на 19% порівняно з першим кварталом 2025 р. Кількість активних клієнтів Приват24 зросла на 2%, кількість активних бізнес-клієнтів – на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Чистий кредитний портфель за квартал зріс на 44% рік до року і на 8,8% у порівнянні з початком 2026 року та досяг 170 млрд. грн.

Основними напрямами фінансування залишались енергетика, оборонно-промисловий комплекс, виробництво, агросектор і логістика.

Нагадаємо:

За 2025 рік українські банки-лідери отримали 304,27 млрд грн сукупного доходу, за рік дохід банків зріс на 14%.

Приватбанк у 2025 році збільшив прибуток до оподаткування на 8,4% – до 88 млрд грн, тоді як його чистий прибуток скоротився на 27,7% – до 29,1 млрд грн.