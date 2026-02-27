Тисячі щодня: у Приватбанку розповіли про боротьбу з масштабними кібератаками

Найбільший державний банк України Приватанк успішно протистоїть постійним кіберзагрозам, залишаючись ключовою мішенню для атак на рівні з іншою критичною інфраструктурою країни.

Про це заявив голова правління банку Мікаель Бьоркнерт в інтерв'ю британському виданню The Banker.

За словами Бьоркнерта, з початку повномасштабного вторгнення Приватбанк зіткнувся з понад 1,5 мільйона кібератак, що становить тисячі атак щодня.

Для зміцнення захисту банк застосовує принцип "нульової довіри" (zero trust), обмежуючи доступ співробітників лише до необхідних для їхніх ролей систем.

Крім того, Приватбанк регулярно проводить тести на вразливість систем із залученням незалежних міжнародних експертів.

Нагадаємо:

У ніч з 15 на 16 лютого один з найбільших банків України з понад 4 мільйонами клієнтів Абанк зазнав одну з наймасштабніших хакерських атак.