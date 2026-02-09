Приватбанк списав активи, пов’язані з ексвласниками

Приватбанк у 2025 році збільшив прибуток до оподаткування на 8,4% – до 88 млрд грн, тоді як його чистий прибуток скоротився на 27,7% – до 29,1 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні банку.

"Банк припинив визнання активів, пов'язаних із колишніми власниками. Чиста балансова вартість цих активів дорівнювала нулю.

В результаті такого припинення визнання частка непрацюючих активів загального портфелю знизилася з 59,4% до 10%", – пояснив Приватбанк такі результати.

Він додав, що відповідно до норм Податкового кодексу, банк нарахував додаткові зобов'язання із сплати податку на прибуток в сумі 37,5 млрд грн.

Таким чином, за результатами 2025 року до державного бюджету України буде перераховано 58,9 млрд грн податку на прибуток, що на 44% перевищує показник 2024 року.

Зазначається, що таке списання було здійснено на виконання основних засад Стратегії з розвитку кредитування, схваленої Радою фінансової стабільності у червні 2024 року, а також відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме МСФЗ 9, та регуляторних вимог.

"У результаті рівень непрацюючих кредитів у портфелі, що сформований після націоналізаціі, складає 3,3%, що є одним із найкращих показників в Україні та відповідає рівню розвинених країн", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

