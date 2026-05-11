Держфінмоніторинг посилює аналіз готівкових покупок дорогої нерухомості та авто

Державна служба фінансового моніторингу України починає окремо аналізувати великі операції з готівкою, що використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів тощо.

Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

"У фокусі – не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента", – говориться у повідомленні.

"Для розуміння масштабу: умовно елітне авто за $100 000 – це понад 4,3 млн грн і близько 1,6 тисячі мінімальних пенсій. Тому, коли такі покупки оплачуються готівкою, питання походження коштів – не формальність, а необхідність", – написав він у Телеграм.

Окремим маркером ризику визначено випадки внесення готівки через різні банківські установи з повторним використанням одних і тих самих документів про доходи. Відомство аналізує повну картину: суми, періодичність, зв'язки між операціями та реальне походження коштів, а не окремі фрагменти транзакцій.

"Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим", – наголосив очільник відомства.

Понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік.

У 2024 році до Державної служби фінансового моніторингу надійшло 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу. Це на 23% більше, ніж роком раніше.

Раніше повідомлялося, що голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у першому кварталі 2026 року перебував на робочому місці лише 27 днів: 23 дні він провів у відрядженнях до Танзанії та Мексики, 17 днів був на лікарняних та 10 днів — у відпустці.

Журналісти Bihus.Info з'ясували, що за рік на посаді голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін провів у закордонних відрядженнях понад 70 днів. Причому його від'їзди збігалися по часу з важливими засіданнями парламентських ТСК або корупційними скандалами за участі його команди.