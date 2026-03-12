Коломойський і Боголюбов подали апеляцію на рішення Лондонського суду щодо Привату

Ексвласники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов подали апеляційну скаргу у Високий суд Лондона, який прийняв її до розгляду.

Про це повідомив СЕО Приватбанку Мікаель Бьоркнерт у інтервʼю "Forbes Україна".

На питання про процес вилучення закордонних активів колишніх власників Привату, Бьоркнерт зазначив, що "є відкриті питання" на Кіпрі. Він зазначив, що сподівається, що Приватбанк виграє там суди.

"Деякі їхні активи перебувають у Великій Британії та інших юрисдикціях, де тривають судові процеси. Ексвласники подали апеляційну скаргу на рішення Високого суду Лондона, і суд її прийняв, а це означає, що буде нове засідання у травні", – сказав СЕО Приватбанку.

Він додав, що сподівається наприкінці року отримати остаточний результат.

" Після цього більше не буде можливих апеляцій, і тоді зможемо почати отримання активів. Готуємося, шукаємо де є активи, які з них легко отримати.

Деякі активи отримаємо вже в перший рік, але на інші може піти, ймовірно, десятиліття", – підсумував Бьоркнерт.

Нагадаємо:

30 липня 2025 року Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення на користь Приватбанку в справі про стягнення активів колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які ті виводили з фінустанови до її націоналізації. Це рішення відкриває банку шлях для подальшого стягнення зі своїх колишніх власників понад 2 млрд дол.

За 9 місяців роботи "Приватбанк" звітував про 50,6 млрд грн чистого результату після вирахування податку на прибуток 25%. Бізнес-результат без переоцінок, резервів під кредитні ризики та податків досяг 62,6 млрд грн, збільшившись на 15% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.