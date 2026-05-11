Ілон Маск та Тім Кук супроводжуватимуть Трампа на перемовини із Сі

Володимир Тунік-Фриз — 11 травня, 20:45
За словами представника Білого дому, понад десяток генеральних директорів та топ-менеджерів приєднаються до американської делегації під час поїздки президента Дональда Трампа до Китаю цього тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Серед цих компаній:

Apple (Тім Кук), Blackrock (Ларрі Фінк), Blackstone (Стівен Шварцман), Boeing (Келлі Ортберг), Cargill (Браян Сайкс), Citi (Джейн Фрейзер), Cisco (Чак Роббінс), Coherent (Джим Андерсон), GE Aerospace (Г. Лоуренс Калп), Goldman Sachs (Девід Соломон), Illumina (Джейкоб Тейсен), Mastercard (Майкл Мібах), Meta (Діна Пауелл Маккормік), Micron (Санджай Мехротра), Qualcomm (Крістіано Амон), Tesla/SpaceX (Ілон Маск), Visa (Раян МакІнерні).

Президент США Дональд Трамп планує відвідати КНР 13-15, де проведе переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

