Прикарпатське підприємство підозрюють у крадіжці енергоресурсів на мільйони гривень

У Косівському районі Івано-Франківської області викрили посадовців підприємства із переробки полімерних відходів, які налагодили масштабну схему несанкціонованого відбору природного газу та електроенергії.

Про це пише Zaxid.net.

За даними поліції Івано-Франківської області, працівники компанії вирили яму до труби газорозподільчої мережі, що проходить через територію підприємства та упродовж 2024–2025 років відбирали енергоресурс для виробничих потреб, не сплачуючи за нього.

"Попередньо встановлено, що збитки, завдані ТОВ "Газорозподільні мережі України", АТ "НАЕК "Енергоатом"" та ПрАТ "Укргідроенерго", перевищують декілька мільйонів гривень", – говориться у публікації

"Окрім незаконного втручання в газорозподільчу мережу, задокументовано неправомірне використання електроенергії як побутовим споживачем – для ведення комерційної діяльності", – розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу України. Одна про пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів, електричних мереж чи ліній зв'язку. Друга – про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Санкції статей передбачають до 8 років ув'язнення.

