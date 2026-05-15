Мапування енергосистеми: Palantir долучиться до проєкту у двох прифронтових областях

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та виконавчий президент Palantir Europe Луїс Мослі обговорили пілотний проєкт у двох прифронтових областях, меморандум щодо якого був підписаний у квітні.

Про це повідомив Кулеба у Телеграм за результатами зустрічі з Луїсом Мослі у Лондоні.

Йдеться про використання AI-платформи Palantir для повного мапування енергосистеми, аналізу слабких місць та більш ефективного планування ресурсів і фінансування для підвищення стійкості громад.

За його словами, під час зустрічі також говорили про цифрові рішення для стійкості критичної інфраструктури України, захист енергосистеми і транспорту в умовах нових воєнних загроз.

Palantir Technologies - американська компанія, яка спеціалізується на аналізі великих обсягів даних за допомогою штучного інтелекту, розробляючи програмне забезпечення для спецслужб, військових (зокрема в Україні) та великого бізнесу.

Нагадаємо:

Україна впроваджує рішення штучного інтелекту у війні разом з американською компанією Palantir Technologies.