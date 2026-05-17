Суд відібрав у товариства мисливців і рибалок великі угіддя у заказнику на Вінничині

Суд відібрав у товариства мисливців і рибалок угіддя у заказнику "Сандрацький"

Господарський суд Києва зобов`язав Хмільницьку районну організацію Українського товариства мисливців і рибалок (РО УТМР, Вінницька область) звільнити мисливські угіддя на території природно-заповідного фонду загальнозоологічного заказника "Сандрацький" площею 498 га.

Про це свідчить рішення суду від 11 травня.

У 2007 році Вінницька облрада надала Хмільницькій РО УТМР у користування угіддя для ведення мисливського господарства загальною площею 91 440 га, в тому числі: лісові угіддя 3149 га, польові - 83 526 га, водно-болотні - 4 765 га.

До складу мисливських угідь, серед іншого, передано об`єкт природно-заповідного фонду заказника "Сандрацький" площею 498 га.

У 2008 році облрада внесла зміни до цього рішення, зокрема, зазначивши, що угіддя передані терміном на 30 років.

У 2011 році Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства (правонаступником якого є Центрально-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства) та Хмільницька РО УТМР уклали договір про умови ведення мисливського господарства, до якого, як стверджував прокурор, увійшли і землі заказника "Сандрацький".

Суд зауважив, що на території заказника, зокрема, забороняється мисливство як на пернату дичину, так і на хутрового звіра на водосховищі та в однокілометровій зоні заказника.

Використання території "Сандрацького" для ведення мисливського господарства свідчить про порушення режиму природно-заповідного фонду, а рішення облради в частині використання заказника площею 498 га прийнято з порушенням вимог закону про природно-заповідний фонд України, тобто незаконне.

Тому суд скасував рішення облради та угоду між управлінням лісового та мисливського господарства та РО УТМР, а також зобов`язав товариство мисливців і рибалок звільнити мисливські угіддя на території заказника.

Засновниками ГО Хмільницька районна організація Українського товариства мисливців і рибалок є Антон Кащеєв, Микола Бичок, Віктор Король, керівник Сергій Колесник.

Господарський суд міста Києва відмовив у позові прокуратури, яка намагалася відібрати у приватного підприємства "Туристичне мисливсько-рибальське господарство "Вінницьке" земельну ділянку у "Буго-Деснянському" заказнику, що у Вінницькій області.