Прокуратура виявила надміру сплачений підряднику мільйон гривень

Прокуратура повернула державі майже мільйон гривень, безпідставно виплачених підряднику під час будівництва житла для військових.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Господарський суд Львівської області задовольнив позов заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону про стягнення з приватного підприємства на користь держави штрафних санкцій за безпідставно отримані кошти.

"Прокурори встановили, що між Міністерством оборони України та ТОВ було укладено договір на будівництво житла для військовослужбовців вартістю понад 5 мільйонів гривень", – говориться у повідомленні.

"Попри те, що такі роботи звільняються від сплати податку на додану вартість, підприємство безпідставно отримало із бюджету майже 1 млн грн ПДВ і не повернуло ці кошти державі", – повідомляє ОГП.

Після виявлення порушення прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнути з підприємства штрафні санкції за невиконання грошових зобов'язань.

"Суд погодився з доводами прокурора та зобов'язав компанію повернути державі ці гроші. Вказана сума вже зарахована до бюджету в інтересах оборонного відомства", – говориться у повідомленні.

