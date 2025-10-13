На Рівненщині прокуратура повернула громаді озеро

На Рівненщині за позовом прокуратури Смизькій селищній громаді повернули озеро площею 64 гектари. Воно є частиною гідрологічного заказника місцевого значення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

"За позовом прокуратури Смизькій селищній громаді повернули озеро площею 64 гектари. Воно є частиною гідрологічного заказника місцевого значення "Студянка" – території, що має природоохоронне значення", – говориться у повідомленні.

Приватне товариство користувалося цим озером та прилеглою земельною ділянкою для розведення риби без достатніх правових підстав і без сплати коштів до місцевого бюджету, повідомляє прокуратура.

Йдеться про приватне акціонерне товариство "Рівненська рибоводно-мелоративна станція", яке утворилося на базі колишнього державного підприємства.

"Завдяки прокуратурі громаді повернули цінний природний ресурс, що є частиною заповідної території, а незаконне користування водним об’єктом припинено", – зазначили у ОГП.

