Уряд затвердив механізм формування резерву мобільної генерації

Уряд затвердив механізм формування та використання національного резерву мобільної генерації — когенераційних установок та обладнання для автономного тепло- й електропостачання.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

"Ми формуємо системний механізм резервування мобільної генерації для громад і об'єктів критичної інфраструктури", – повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, це важливе нормативно-правове рішення, "коли ми говоримо не лише про закупівлю обладнання, а про чіткий порядок його зберігання, оперативного переміщення та використання у разі кризових ситуацій або пошкодження інфраструктури внаслідок атак".

Документ передбачає координацію між органами влади, громадами, Агентством відновлення та ДП "Відновлення критичної інфраструктури". А також – механізми передачі або використання обладнання та правила технічного обслуговування, транспортування та експлуатації.

Раніше уряд повідомив, що змінив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури окремих регіонів. Для більшості регіонів України зберігається співфінансування захисту критичної інфраструктури на рівні не менше 20%.

Уряд доручив спрямувати 3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на авансування нових 247 блочно-модульних котелень (БМК) загальною потужністю 1,3 ГВт.

Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації: компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою.