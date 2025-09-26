Поліція викрила злочинців, які захопили землі біля комплексу "Буковель"

Поліцейські викрили злочинну групу, яка незаконно заволоділа землями поблизу туристичного комплексу "Буковель".

Про це повідомляє Національна поліція.

Йдеться про ділянки загальною площею 4,29 га вартістю понад 14 млн грн, уточнили у Нацполі.

"До протиправної схеми були залучені посадовці органів місцевого самоврядування, державні реєстратори, нотаріуси та підставні особи. Використовуючи підроблені державні акти зразка 2001 року, вони створювали видимість законного набуття землі", – говориться у повідомленні.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що упродовж 2020–2023 років учасники угруповання виготовили фіктивну технічну документацію, внесли неправдиві дані до Державного земельного кадастру та реєстру речових прав.

"Один з організаторів виступив у ролі "добросовісного набувача" та уклав три договори купівлі-продажу з підставними громадянами. При цьому "первісні власники" навіть не знали, що певний час значилися власниками цих ділянок", – розкрила подробиці справи поліція..

Насправді ж ці землі завжди перебували у державній власності та розташовані на території Поляницького лісництва Ворохтянського лісового господарства, говориться у повідомленні.

Поліцейські провели обшуки на території Івано-Франківської та Рівненської областей. Вилучено документи, матеріальні носії та інші докази, які підтверджують причетність учасників до злочину. Трьом фігурантам повідомлено про підозру за шахрайство

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 2021 році Коломойський отримав 14 млн дол орендного доходу. За більшість обʼєктів, що приносять прибуток, тривав судовий спір з НБУ у справі Приватбанку. Йшлося про готель Radisson Blu Resort у Буковелі, гірськолижний комплекс "Буковель", стадіон "Дніпро‑арена" і ТРЦ "Приозерний" у Дніпрі.

Гірськолижний курорт "Буковель" потрапив на баланс Приватбанку після націоналізації фінустанови, його задекларована вартість становила 12,6 млрд грн. В комплекс входять готель "Зірка Буковелю", готель Radisson blu, 16 підйомників на 62 траси, земельні ділянки.

Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону через суд повернули землі державної власності. Ці земліі незаконно передали у користування ДСГП "Ліси України" – на них розташований лісовий фонд, говориться у повідомленні.

Раніше Верховний Суд заборонив приватизувати чи орендувати прикордонні землі на Харківщині, залишивши їх у державній власності.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд Дніпропетровської області відмовив в позові ТОВ "Аграрна Справа", яка хотіла через суд отримати врожай озимої пшениці, засіяний на землях квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) міста Дніпро Міністерства оборони.

Господарський суд Львівської області зобовʼязав міську раду Львова повернути у державну власність ділянку Міноборони в Малехові. Йдеться про земельну ділянку площею 0,49 гаі, що є частиною більшої ділянки 3,84 га, яка з 1997 року перебуває у власності Міноборони.