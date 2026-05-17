Суд наказав компанії Ахметова заплатити "Укренерго" 15 мільйонів боргу

Суд стягнув з АТ “ДТЕК Донецькі електромережі” на користь “Укренерго” 15,46 млн грн боргу

Господарський суд Донецької області стягнув з АТ "ДТЕК Донецькі електромережі" (м. Краматорськ) на користь "Укренерго" 15,46 млн грн боргу за електроенергію.

Про це свідчить рішення суду від 28 квітня.

1 січня 2024 року "Укренерго" та АТ "ДТЕК Донецькі електромережі" уклали угоду про надання послуг з передачі електричної енергії.

Як вважають в "Укренерго", "ДТЕК Донецькі електромережі" неналежно виконував фінансові зобов`язання за цим договором, внаслідок чого утворилась заборгованість у розмірі 19,59 млн, що стало підставою для нарахування 3% річних (84,4 тис. грн).

Відповідно "Укренерго" хотіло відсудити понад 19 млн грн.

Суд зауважив, що при визначенні загального розміру заборгованості "Укренерго" не врахувало коригування до акту прийняття-передання послуг за травень 2025 року, що свідчить про некоректність розрахунку та завищення заявленої до стягнення суми.

Тому суддя Оксана Чернова дійшла висновку, що вартість наданих послуг з передачі електроенергії за період жовтень-листопад 2024 року, березень-травень 2025 року в частині донарахувань за актами коригування, та у період червень-липень 2025 року за актами прийняття-передання, становить 15,46 млн грн, і стягнув з "ДТЕК Донецькі електромережі" цю суму, а не 19,59 млн.

Крім того, суд самостійно перерахунок 3% річних, зменшивши суму з 84,4 тис. грн до 70,6 тис. грн.

Бенефіціаром АТ "ДТЕК Донецькі електромережі" є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо:

Господарський суд у серпні 2025 року Донецької області зобов'язав АТ "ДТЕК Донецькі електромережі" заплатити ПрАТ "НЕК "Укренерго" 5,11 млн грн 3% річних та інфляційних втрат за несвоєчасне виконання зобов`язання.