На Львівщині понад 20 тисяч абонентів лишаються без електрики після атаки РФ

Через російські удари без світла залишаються понад 21 тисяча абонентів у Жовківській громаді на Львівщині.

Про це повідомляє міський голова Жовкви Олег Вольський.

Він підкреслив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання до міста і навколишніх сіл.

За попередніми прогнозами, завтра може бути відновлено електропостачання у Жовкві та селах: Стара Скварява, Нова Скварява, Мокротин, Мацошин, Глинськ і Воля-Висоцька.

Вольський поінформував, що зарядити телефони чи інші гаджети можна у стаціонарних Пунктах Незламності:

Жовківська міська рада — вул. Львівська, 40 Жовківський народний дім — вул. Львівська, 37 Пожежно-рятувальна частина — вул. Львівська, 13

В цих локаціях працюють генератори та є все необхідне.